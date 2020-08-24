Form, Neffes ile kayıpları telafi etmeyi hedefliyor

24 Ağustos 2020

MEHMET HANİFİ GÜLEL / İSTANBUL

İklimlendirme sektörüne Form Endüstri Ürünleri, Form MHI Klima Sistemleri, Form Endüstri Tesisleri, MuntersForm şirketleriyle hizmet verdiklerini ileten Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun, temmuz ayında satışına başladıkları hepa filtre ve UV-C sterilizasyon içeren antiviral hava temizleme ünitesi Neffes’in yeni dönemde en çok gelişme bekledikleri ürünlerin başında geldiğini ifade etti. Korun, “Lennox lisansı ile yerli olarak imal ettiğimiz paket klima cihazlarımızın yüzde 100 taze hava besleme imkanına sahip olması sebebiyle ciddi bir potansiyel görüyoruz. Kapalı alanlarda bulunan iklimlendirme sistemlerine entegre edilen UV-C ışık teknolojisi, hava içindeki virüslerin DNA yapılarını bozarak etkisiz hale getiriyor ve verimi azalmadan 9 bin saate kadar antiseptik koruma sağlıyor” dedi.

Korun, “Üretim tesisimizde paket klima, ısı pompası, fancoil gibi ürünlerin üretiminin yanında duman tahliye ve doğal havalandırma üniteleri, gün ışığı aydınlatma sistemleri ve evaporatif soğutma üniteleri gibi cihazların da imalat ve satışını yapıyoruz. İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin metrekare açık alan üzerinde kurulan 11 bin metrekare kapalı alana sahip yeni yaklaşık 200 kişi ile üretim yapıyoruz” diye konuştu.

Form Şirketler Grubu çatısı altında otelden AVM’ye, konuttan iş merkezine kadar oldukça geniş bir skalada iklimlendirme ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Korun, AVM’lerde kullanılan 57 bin ısı pompası sistemi ile çalışan klimaların 40 bini aşkınının kendi ürünleri olduğunu kaydetti.

2019 yılında üç yeni ortaklık yaptı

Ocak 2019’da Japon Mitsubishi Heavy firmasıyla ortaklık yaparak split klima satışlarının dolar bazında yüzde 30 arttığını belirten Korun, “İkinci anlaşmamızı ABD paket klima markası Lennox ile yaptığımız lisans anlaşması ile orijinal Lennox markalı ürünleri İzmir’de üretmeye başladık. Bu anlaşma ile Lennox markalı ürünlerin üretimi için fabrikamıza 2 milyon Euro’luk yatırım yaptık ve Lennox’a özel bir üretim hattını devreye aldık. Üçüncü olarak ise Cvsair ile yaptığımız anlaşmayla havalandırma amaçlı ürünlerinin satışlarını üstlendik” bilgisini verdi.

İlk yarıda 200 milyon TL ciro elde etti

Mitsubishi Heavy markasıyla, split klima alanında Türkiye genelinde 60 konsept mağaza ile tüketicilere hizmet verdiklerini kaydeden Korun, “Ürünlerimizi başta Gürcistan, Azerbaycan, Cezayir gibi yakın çevre ülkeler ve Türk cumhuriyetleri olmak üzere pek çok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında grup olarak toplam faaliyetlerimizin yaklaşık yüzde 15’i ihracat bazlı satışlardan oluştu. 2019 yılını yaklaşık 350 milyon liralık ciro ile kapattık. Bu yılın ilk 6 ayını kur artışlarının da etkisi ile yaklaşık 200 milyon TL ciro elde ettik” açıklamasında bulundu.