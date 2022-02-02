Form, üretim kapasitesini yüzde 50 artırdı

MEHMET HANİFİ GÜLEL

İSTANBUL - İklimlendirme alanında ticari ve konut tipi klimaların üretim, satış ve satış sonrası hizmetler veren Form Şirketler Grubu, yeni faaliyete aldığı 2 hol ile üretim kapasitesini yüzde 50 artırdı. Firmalarının iklimlendirme sektörüne 1965 yılında faaliyete başladığını aktaran Tunç Korun, bugün itibarıyla From Form Endüstri Ürünleri, Form MHI Klima Sistemleri, Form Endüstri Tesisleri ve Form Yönetim Destek firması olmak üzere 4 farklı firmayla Form Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösterdiklerini bildirdi.

İzmir Torbalı’da bulunan fabrikalarında 20 bin metrekare açık alan üzerinde kurulan 14 bin metrekare kapalı alanda üretim yaptıklarını kaydeden Korun, fabrikalarında açtıkları 2 yeni hol ile 2022 sonu itibariyle çalışan sayısını da 100’den 135’e çıkarmayı planladıklarını aktardı. Bu yeni yatırım ile Lennox markasıyla yaptıkları imalatta yeni bir evreye girdiklerini belirten Korun, “Lennox’un Avrupa’da Fransa’da ve İspanya’da iki tane fabrikası var ve Lennox artık bizi ortak olmamıza rağmen üçüncü fabrikası gibi görmeye başladı. Fabrikamızda Lennox üretimi için ikinci bir hat açıyoruz. Çünkü Lennox, Afrika bölgesi, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik imalatı bize verdi. Dolayısıyla bundan sonra Lennox’un AB ülkeleri dışında kalan bölgelerinde Türkiye’de imalat yaparak ürün sağlayacak. Lennox’ta kapasitemiz adetsel olarak yaklaşık 250 üniteden 500 üniteye yükselerek iki katına çıkacak. Burada paket klimada kapasitemiz yaklaşık 40 ile 250 Kw’ta kadar üretime kabiliyetimiz var” dedi.

2021’de 700 milyon TL konsolide ciro elde etti

Geçen yıl dolar bazında yüzde 10, TL bazında ise yüzde 55 büyüme gösterdiklerini bildiren Korun, 4 firmalarının toplamda yaklaşık 700 milyon TL konsolide ciro elde ettiğini belirtti. Diğer yandan 2021’de iç pazarın firmaları adına oldukça olumlu geçtiğini ifade eden Korun, bu yıl da büyüme hedeflerinin dolar bazında yüzde 10 büyüme üzerinde kurguladıklarını açıkladı. Ocak ayı itibariyle cirolarının yüzde 25’ni sağladıklarını aktaran Korun, “Bu yıl 3 firmamız olan merkezi klimada, imalat ve Mitsubishi Heavy tarafında eşit bir büyüme bekliyoruz. Türkiye’de split klima pazarında Mitsubishi Heavy markasıyla toplamda yıllık 25 bin sete yaklaşan satışımız var. Isı pompalarını ABD’li Climate Master’dan getiriyorduk. Fiyatlar rekabet edemez hale gelince kendimiz yerli imalat yapmaya başladık. Yüzde 90 yerli yüzde 10 ithal ediyoruz. Lennox’ta yüzde 100 yerliye döndük. Yine klima santrallerini çeşitli yerlerden alıyorduk, geçen senenin sonu itibarıyla tamamen yerli yapıyoruz. Söz konusu ürünü 6 ay içinde hem yaptık hem de Eurovent sertifikasını tamamladık. Soğutma kulelerinde de yerli bir partner ile çalışıyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge ile 3 yeni ürün geliştirdi

Ar-Ge’ye özellikle son 5 yıldır önem vermeye başladıklarını ifade eden Korun, yerli üretilen ürünlerin hepsini Ar-Ge çalışmaları sonucunda yaptıklarını vurguladı. Ar-Ge’ye cirolarının yüzde 1,5’ni ayırdıklarını aktaran Korun, “Bu yıl içinde Ar-Ge merkezi olma konusunda faaliyetlere de başlayacağız. Ekibimiz 10 kişiden oluşuyor. Ancak bunun dışında dışardan da çeşitli danışmanlarla çalışıyoruz. Yine Lennox’un Ar-Ge ekibiyle ortaklaşa çalışmalar başladık. Bu yılın ortasına doğru frekanslı su kaynaklı ısı pompası cihazı, ısı geri kazanım üniteleri ve havuz tipi klima santrali ünitesi Ar-Ge’nin elindeki yılın ortasına kadar bitmiş olacak” bilgisini verdi.

Neffes’i AB ülkeleri için ‘sessiz’ yaptı

İhracatta son 5 yıl içinde kanalize olduklarını vurgu yapan Korun, grup genelinde ihracat yapılan ülke sayısının 33 olduğunu iletti. İhracatta hala yeni olduklarını ve toplam satışlarının yüzde 15’ini oluşturduğunu belirten Korun, “İhracat en çok geliştirmeyi gördüğümüz alan. 2022’nin sonunda hedefimiz bunu ikiye katlayarak yüzde 30’lara getirmek. Bunu yapmak için bugünden garanti aldığımız bazı işler var. Koronavirüsün başlamasıyla 6 ay içinde UV-C ve hepa filtresine sahip COVID-19 virüsünü öldüren Neffes cihazımızı geliştirdik. Yurtiçi satışlarının yanı sıra ihracatını artırmaya yönelik Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerle AB’yi hedefleyerek hareket ediyoruz. Hatta söz konusu ülkeler için Neffes’i geliştirerek yaptığımız ayrı cihazımız var. Daha büyük ve aynı kapasite, fakat özellikle Almanya’da ünitenin okullar için çok sessiz olmasını istiyorlar. Cihaz normalin 2- 3 katı büyüklüğünde kapasitesi aynı fakat çok sessiz çalışıyor” dedi.

56 yıllık geçmişi kitaplaştırıldı

Şirketlerinin kuruluştan bu yana faaliyetini ‘İlk Günden Bugüne, FORM Grubu’nun Klima Sektöründeki 56 Yılı’ kitaplaştırdıklarını kaydeden Tunç Korun, söz konusu iklimlendirme sektörünün ilklerine, Türkiye’nin çağdaşlaşma serüvenine ve dünya tarihindeki dönüm noktalarına da ışık tutuğunu belirtti. Yayımladıkları kitapta başta şirket kurucuları Bedi Korun ve Figen Korun olmak üzere Form ailesinin arşivinden çıkan bilgilerle derlediklerini aktaran Korun, “Aynı zamanda kuruluşlarından itibaren farklı dönemlerde Form’a bir süre emek vermiş 50’ye yakın ismin kişisel belleklerinden süzülenler, resim, yazışma, evraklar ve kurumsal kayıtlara düşülen notlar, bu kitap için harmanlandık. Kitap fikri, ilk olarak Korun Ailesi’nin biyografisini arşivleme amacıyla ortaya çıksa da kitabın hazırlıkları başladıktan sonra daha net gördük ki Korun Ailesi ve FORM iç içe geçmiş ortak bir tarihe uzanıyor. Form Şirketler Grubu olarak 50. yılımıza özel 2015 yılında hazırladığımız “Duayenlerin Tanıklığında Türkiye Klima Sektörü” adlı kitaptan sonra, kendi kurumsal tarihçemizi de tanıklar eşliğinde kayda geçerek Türkiye tarihinde küçük de olsa bir iz bırakmak istedik” dedi.