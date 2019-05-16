Formet, ihracatını iki kat artırmayı hedefliyor

16 Mayıs 2019

Formet Group olarak 80 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Formet Group Şirketleri Koordinatörü İsmail Aktolga, bu yıl ihracatlarını iki kat artırmayı hedeflediklerini belirtti. Fransa, Brezilya ve Nijerya’da uluslararası şubelerinin bulunduğu bilgisini veren Aktolga, “Kapı sektöründe iç pazarda öne çıkan firmalardan biriyiz. Yurtdışında da güçlü bir marka haline gelmeyi hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

Dekoratif metal ürünleriyle de Avrupa’da zincir mağazalarında yer aldıklarını aktaran Aktolga, “100 bin metrekarelik alanda bin 500 çalışan ile Kayseri OSB’de üretim yapıyoruz. Kapı grubumuzda iç oda kapısı, yangın kapısı gibi standart ürünlerimizin yanı sıra endüstriyel kapılar, antibakteriyel hastane kapıları, x-ray dayanımlı kapılar gibi ürünleri de imal ediyoruz. Ev aletleri grubumuzda tam boy fırınlar, ankastre ocak ve fırınlar, set üstü ocak ve fırınlar, mini ve midi fırınlar, elektrikli ısıtıcılar, dogalgaz ısıtıcıları, radian ısıtıcıları ve seramik ısıtıcılar bulunuyor. Kapı grubunda 80, ev aletleri grubunda ise 40 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz” dedi.

Üretiminin yüzde 25'ini ihraç ediyor

Patenti ve teknik tasarımı Formet Çelik Kapı’ya ait olan, katma değeri yüksek kapılar ürettiklerini vurgulayan Aktolga , “Ar-Ge departmanımızın geliştirdiği ürünleri birçok ülkeye ihraç ediyoruz” dedi. 2018’de, kuruluşlarından bu yana en yüksek ihracat oranına ulaştıklarını ifade eden Aktolga, üretimin yüzde 25’ini dış pazara gönderdiklerini belirtti.

Aktolga, 2018 yılının ikinci yarısından itibaren görülen ekonomik durgunluğa rağmen, belirledikleri ciro ve ihracat hedeflerine ulaştıklarını ifade etti. Formet Çelik Kapı’nın geçen yıl Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından bağımsız araştırma kuruluşlarına yaptırılan ‘AKİB-Akdeniz İlk 500 İhracatçı Firma’ arasında yer aldığını belirten Aktolga, bu yıl ise ihracatı iki kat artırmayı hedeflediklerini söyledi. Aktolga, ürünlerini Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve Ortadoğu’nun birçok ülkesine ulaştırdıklarını vurguladı.

“Beş yıl içinde İSO 500’e girmeyi hedefliyoruz”

Firmalarının 2019 yılı hedefleri ve planlarına değinen İsmail Aktolga, “Ar-Ge çalışmalarımıza, yeni projelerle devam ediyoruz. Ar-Ge departmanımızı ve çalışmalarımızı desteklemek ve güçlendirmek adına alanında uzman dört mühendis daha ekibimize katıldı. Özellikle Avrupa pazarından yoğun ilgi gören metal mobilya gruplarına yeni ürünler ekleyeceğiz. Metal dış mekan mobilyası konusunda da tasarım ve Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor. Farklı pazar arayışı ve yeni ürünler konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Fransa’daki halihazırda müşterimiz olan zincir mağazası ile çalışmamız sürecek. Bunun yanı sıra firmanın bizden farklı ürün talepleri de bulunuyor” açıklamasını yaptı.

Ayrıca Bağdat’ta inşa edilen bir hastane projesi ile anlaşma sağlamak üzere olduklarını, ayrıca Bağdat’ta bir rezidans projesi için teklif verme aşamasında olduklarını anlatan Aktolga, “Amerika’da kapı sektöründe zincir mağazaları olan bir firma bizden 30 bin kapılık bir teklif istedi ve bu proje üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca dijital mecralardaki pazarlama çalışmalarımızı hem ulusal hem de global ölçekte güçlendirmek için istihdamı artırdık. Beş yıl içinde İSO 500 şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.