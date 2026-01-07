Formül Plastik halka arz geliriyle üretimini katlayacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Veliköy ve Çerkezköy'deki modern fabrikalarında PPR boru ve ek parçaları, PVC boru ve ek parçaları, PERT boru ile pirinç insert ve bağlantı parçaları üreterek 5 kıtada 90'dan fazla ülkede ihracat gerçekleştiren Formül Plastik, halka arz ediliyor. Halka arz için 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplayacak olan Formül Plastik, toplamda 1 milyar 209 milyon 600 bin TL büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. İntegral Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın liderliğinde 39 aracı kurumun katılımıyla yapılacak olan halka arzda talep toplayacak. Pay başına 30,24 TL sabit fiyatla gerçekleşecek arza FRMPL koduyla katılım sağlanabilecek. Formül Plastik’in çıkarılmış sermayesinin 130 milyon TL’den 160 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 30 milyon nominal değerli pay sermaye artırımı, 10 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı olmak üzere toplam 40 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacak.

Halka arzda payların yüzde 65’i yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 10’u yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, yüzde 25’i ise yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, halka arz gelirinin tamamı yatırımlara ve yatırım sonrası artacak kapasitenin ihtiyacı olan işletme sermayesinde kullanacaklarını belirtti. Mevcutta 3 fabrikada üretim yaptıklarını ve yeni kuracakları fabrikalar ile üretim tesisi sayısını 5 çıkaracaklarını bildiren Hot, kapasitelerini ise iki kat artıracaklarını iletti.

Halka arzın %75’ini yatırımlar için kullanacak

Orta ve uzun vadeli yatırım hedeflerinin daha verimli çalışabilme ve pazardan daha büyük pay alabilme stratejisi doğrultusunda şekillendirdiklerini dile getiren Hot, “Fiziki olarak genişleme ve üretim kapasitemizi artırma stratejimiz çerçevesinde; boru fabrikalarımızı entegre hale getirme ve otomasyon süreçlerini hızlandırma amaçlı yapılacak yeni fabrika yatırımının yanı sıra ürün gamımızı genişletmek, yüksek kira gideri kalemini sıfırlamak için de metal fabrikamızı mevcut arsamız üzerinde yapacağımız yeni binaya taşımayı planlıyoruz. Halka arzımız bu planladığımız yatırımları hayata geçirme konusunda bize önemli bir kaynak sağlayacak. Halka arz gelirimizin yüzde 75’ini yatırımlarımız için kullanmayı, kalan yüzde 25’ini de yatırımlar sonrası artacak kapasitenin ihtiyacı olan işletme sermayesinde değerlendirmeyi planlıyoruz” dedi.

2025’in ilk 9 ayında 24 bin 280 tondan fazla boru ve ek parça ürettiklerini, cirolarının yaklaşık yüzde 46’sını ihracattan elde ettiklerini bildiren Hot, “Siz görmüyor olsanız da aslında evinizdeki musluktan akan sudan ısıtma sistemine, sofranıza gelen meyve ve sebzenin sulanmasından kullandığınız ürünlerin çıktığı üretim bandına kadar pek çok yerde Formül Plastik imzası var” diye konuştu.

Çerkezköy’de 3 fabrikası var

Formül, Aquapa, Foraqua, Aquaplast ve Aquapipe olmak üzere 5 tescilli markaya sahip. İkisi Tekirdağ Çerkezköy’deki Veliköy OSB’de, biri yine Tekirdağ Çerkezköy’deki Çerkezköy OSB’de olmak üzere üç ayrı fabrikada üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Hot, 5 ayrı marka ile 34 ilde 78 adet toptancı bayi ve bu bayilerin il ve ilçelerde faaliyet gösteren alt bayileri aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırdıklarını aktardı.

2014’ten bu yana ilk 1000 ihracatçı listesinde

“Ürünlerimizi 5 kıtada 90’dan fazla ülkede satışa sunuyoruz” diyen Hot, bugüne kadar Avrupa, Afrika, Kafkasya, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Güney Amerika, Doğu, Batı ve Güney Asya ve Okyanuslarda bulunan Ada ülkelere kadar yayılmış olan 92 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini duyurdu. Irak, Fas, Cezayir, Gürcistan, Türkmenistan, Tacikistan, Dominik, Romanya, Özbekistan, Beyaz Rusya, Portekiz, Moğolistan, Moldova, Libya, Mozambik, Sierra Leone, Meksika, Yunanistan, Filipinler ve Azerbaycan şirketlerinin yurt dışındaki ana pazarlarını oluşturduğuna dikkat çeken Hot, “Son 3 yılda toplam 103 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren şirketimizin toplam satışlarındaki ihracat payı yüzde 55’i aştı” ifadelerini kullandı.

2025’in ilk 9 ayında 2,5 milyar TL hasılat

Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında 2 milyar 448 milyon 534 bin 397 TL hasılat elde ettiklerini duyuran Hot, “Brüt karımız 664 milyon 51 bin 559 TL, dönem karımız 117 milyon 56 bin 924 TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam varlıklarımız ise 4 milyar 265 milyon 737 bin 213 TL’ye ulaştı. JCR Avrasya Derecelendirme tarafından Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun 29 Aralık 2025 tarihinde 'A+ (tr)' olarak belirlendi” dedi.

En az yüzde 20 kâr dağıtım taahhüdü veriyor

Şirketin kâr dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir karının en az yüzde 20’sini nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtma taahhüdü bulunuyor. Şirket’in mevcut ortakları, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, fiyattan bağımsız olarak sahip oldukları Şirket paylarını hiçbir şekilde satmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. Ayrıca payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanıyor. Şirket, bu yılki ciro hedefinin ise 5.5 milyar TL olduğunu aktardı.