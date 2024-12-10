Formula 1’de takımlar şampiyonu McLaren oldu

McLaren Formula 1 Takımı, 2024 sezonunun final yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix’sinde etkileyici bir performans sergileyerek 26 yıllık aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Ferrari’ye karşı 21 puanlık bir avantajla girilen final yarışında McLaren, takımlar şampiyonluğunu ilan etti.

Bu tarihi zaferde, kripto para borsası ve teknoloji şirketi OKX’in katkısı büyüktü. McLaren’in ana sponsoru olarak OKX, teknolojinin ve yeniliğin şampiyonluk yolundaki rolünü bir kez daha vurguladı. 2024 sezonunda McLaren araçlarında OKX logolarının yer alması ve global bazda birçok etkili fan aktivasyonu, bu işbirliğine önemli bir değer kattı.

OKX TR’den Abu Dhabi Grand Prix’ine özel katılım

OKX Türkiye, Abu Dhabi Grand Prix’sine dikkatleri üzerine çeken bir organizasyonla dahil oldu. Motor sporlarında ülkemizi gururla temsil Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı’nı Abu Dhabi’de misafir eden OKX Türkiye ekibi, globalde OKX’in McLaren ortaklığına verdiği desteği Türkiye’de daha da ileri taşımayı hedeflediğini ortaya koydu. Bu özel davet, OKX’in hem yerel hem de uluslararası düzeyde F1’e ve McLaren’e verdiği önemin altını çiziyor.

OKX ve McLaren ortaklığı: Teknoloji, hız ve yenilik

McLaren’in şampiyonluğu, OKX’in sadece bir sponsor olarak değil, Web3 teknolojilerini Formula 1 gibi prestijli bir spor dalıyla buluşturan yenilikçi bir marka olarak da fark yarattığını kanıtladı. OKX Global Pazarlama Yöneticisi Haider Rafique, sezon boyunca şampiyonluğun ardındaki dayanışma ruhunun, OKX’in yeniliğe olan yatırım vizyonunu desteklediğini belirtti.

OKX TR’den etkili organizasyonlar

OKX TR, Abu Dhabi Grand Prix’si kapsamında Türkiye’den kripto para ekosistemindeki etkili isimleri şampiyonluğun kutlandığı etkinliklere dahil ederek, hem McLaren’in başarısını vurgulamaya odaklandı. Organizasyon sürecinde gerçekleştirilen özel etkinlikler, fan buluşmaları ve sosyal medya paylaşımları OKX’in hem motor sporlarına hem de dijital teknolojilere olan bağlılığının bir yansımasıydı.

McLaren’in şampiyonluk hikayesine OKX Türkiye’den destek

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, konuyla ilgili şunları söyledi: “McLaren’in şampiyonluğu, teknoloji ve hızın harmanlandığı bir hikaye yazdı. OKX TR olarak, bu tarihi anı desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Organizasyonumuz, McLaren’in başarısını Türkiye’deki F1 hayranlarıyla buluşturmayı amaçladı ve bu vizyonun bir parçası olmaktan gururluyuz.”

McLaren’in zaferi, OKX’in vizyonuyla büyüyor

McLaren’in bu tarihi zaferi, OKX’in yeniliğe ve teknolojik gelişmeye olan sürekli yatırım vizyonunu da pekiştirdi. Abu Dhabi Grand Prix’si, F1 hayranları ve teknoloji tutkunları için unutulmaz bir sezon finali olurken, OKX’in McLaren ortaklığıyla hayata geçirdiği etkinlikler, gelecek sezona dair beklentileri daha da yükseltti.