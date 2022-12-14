Forsel Elektrik, 1 milyon metrekareye yakın elektrik taahhüt sürecini tamamladı

Elektrik taahhüt projelerinin sağlıklı devam edebilmesi için alanında uzman iş gücüne ihtiyacın hayati önemde olduğunu ifade eden Forsel Elektrik AŞ Genel Koordinatörü Kazım Bıyıklı, şöyle devam etti:

“Ana faaliyet kolumuz olan elektrik taahhüt alanında farklı konseptlerde iş süreçlerini halihazırda yürütüyoruz. İş merkezleri, akıllı binalar, yüksek kuleler, fabrikalar gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlara hizmetler sunuyoruz. Projelendirme süreçlerini tamamlayıp elektrik taahhüt işlerini hayata geçirdiğimiz şirketlerdeki hizmetlerimizde; orta gerilim trafo merkezlerinden- kuvvetli akım dağıtım sistemlerine, güvenlik ve yangın ihbar sistemlerinden- telefon, data ve yapısal kablolamaya uzanan her detayı titiz bir şekilde kurguluyoruz. Forsel Elektrik AŞ olarak bugüne kadar toplamda 1 milyon m² ’ye yakın elektrik taahhüt sürecini başarıyla tamamlayarak teslimlerini gerçekleştirdik. Bünyemizdeki 30 mühendis ve 300'e yakın saha kadromuzla hizmet verdiğimiz firmalara değer katmaya devam ediyoruz.”

Doğru projelendirmeler etkili sonuçlar alınmasını kolaylaştırıyor

Elektrik taahhüt projelerinin tasarım aşamasından, iş güvenliğine kadar uzanan detaylı bir zeminde ele alınması gerektiğine dikkat çeken Kazım Bıyıklı, “Proje tasarım aşamasından başlayan süreç, teknik detayları ile doğru markaların tercihinin yapılması ve doğru bir ihale dosyasının hazırlanmasıyla hayata geçiyor. İhalesi gerçekleşen projede teklifimizin olumlu sonuçlanmasıyla devam eden akışta, işverenlerimizle yapılan iş programlarının ardından projenin uygulaması başlıyor. Çalışmalarımızı müşterilerimizin istek ve beklentilerine uygun olarak sahaya yansıtırken, iş sağlığı ve güvenliği prensiplerine bağlı kalarak, çevreye karşı olan sorumluluğumuzu da her zaman ön planda tutarak ilerliyoruz. İş akışının profesyonel ekip, ekipmanlar ve alanında yetkin elektrik – elektronik mühendislerinin dahil olduğu bir kadro tarafından gerçekleştirilmesinin, can ve mal güvenliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu biliyoruz ve bu doğrultuda planlamalarımızı yapıyoruz” dedi.

“Kaliteli hizmet ağımızı her geçen gün artırıyoruz”

Forsel Elektrik Enerji A.Ş.’nin elektrik enerjisinin kullanımı konusunda ihtiyaç duyulabilecek her türlü hizmeti; güvenli, teknolojik, ekonomik, uygun koşullarda, modern yöntemlerle sağladığını ve bunun sürekliliğini ilke edindiğini vurgulayan Kazım Bıyıklı, “Ülkemizin önde gelen projelerine attığımız imzalar ile elde ettiğimiz birikim ve tecrübemizi işimize yansıtıyor, Fortes Grup şirketlerinin önemli bir parçası olarak diğer grup şirketlerimizle olan koordinasyonumuzu güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Sektörümüzün lider tedarikçi markaları ile yaptığımız çözüm ortaklıklarıyla, kaliteli hizmet ağımızı her geçen gün artırıyor, sektörümüzü ileri taşıma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.