Forwardie, Esor Investments'tan 1 milyon Euro tohum yatırımı aldı

Forwardie, müşterilerinin yüklerini canlı olarak takip edebileceği, lojistik süreçlerini yönetebileceği ve yüklerini organize edebileceği bir dijital lojistik organizatörü olarak hizmet vermektedir. 'Freight forwarding' tecrübesiyle kurulan Forwardie, lojistik süreçlerin telefon görüşmeleri ve fiziksel evrak/dosya takibi üzerine kurulu düzeni dijitalleştirerek sektörün dijitalleşmesinde önemli bir katma değere sahiptir.

Forwardie Kurucu Ortağı ve CEO’su Ali Efe Öğütlü “Sektörün dijitalleşmeye ihtiyaç duyduğunu ve bu noktada Forwardie olarak paydaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sektörü şekillendireceğimize inanıyoruz. Tohum yatırım turumuzda Esor Investments’ın yatırımcımız olması, yatırım sürecimizi yöneten Opulentus Capital’in de ortaklarımız arasına katılmasıyla beraber yatırım sonrası ajandamızı hazırladık. Bu yatırım turundan sonraki ilk hedefimiz, Türkiye genelinde operasyonumuzu genişleterek pazardaki konumumuzu sağlamlaştırmak ve ülke içindeki yük hacmini maksimize etmektir. Bu hedefin ardından, Doğu Avrupa ve Batı Avrupa'da iki ülkeye açılarak yurtdışı operasyonlarımızın başlaması planlanmaktadır.”

Forwardie Kurucu Ortağı ve COO’su Savaş Pala “Lojistik sektörünü ve ihtiyaçları çok iyi biliyoruz. Tedarikçilerimizin ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda yapay zekanın ve dijitalleşmenin getirdiği verimliliği sektörün geneline yayacağız. Yakın zamanda başlayacak yurtdışı operasyonlarımız için teknik ekibimizi ve altyapımızı geliştirerek yolculuğumuza devam edeceğiz.”

Opulentus Capital Yönetici Ortağı Anıl Koca “Forwardie’nin hikayesi, Ali Efe Öğütlü'nün babası Atilla Hakan Öğütlü'nün çalıştığı ofise gitmesiyle başlıyor. Efe, lojistik süreçlerin telefon görüşmeleri ve fiziksel evrak/dosya takibi üzerine kurulu olduğunu görür ve dijital bir platform oluşturmaya başlar. Savaş Pala'nın da ekibe dahil olmasıyla beraber hem ekipman yönetimi hem müşteri ilişkileri ve brokerlık konularında bilgi sahibi olan, hem de teknolojiye hakim bir hibrit ekip oluşturduklarını gördüm. Uluslararası taşımacılık yapan Forwardie’nin kısa zamanda Avrupa'ya açılarak global bir marka olacağına inanıyorum.”