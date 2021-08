Four Seasons Hotel Bosphorus’a Haute Grandeur’den 6 ödül

Ulusal ve uluslararası düzeyde başarılarına her geçen gün yenilerini ekleyen Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, dünya çapında hizmet sunan otel ve spa merkezlerini değerlendiren ve sektörün tanınmış ödüllerinden biri olan Haute Grandeur Hotel & Spa Awards tarafından toplam 6 kategoride ödüle layık görüldü.

Four Seasons Hotel Bosphorus, sunduğu yaşam tarzı, düğün ve balayı seçenekleriyle “Best Lifestyle Hotel on a Global Level”, “Best Honeymoon Hotel in Europe”, “Best Wedding Hotel in Europe”, “Best Leisure Hotel in Turkey” ödüllerini aldı. Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’un yanı sıra The Spa da iki ödül aldı.