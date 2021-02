Four Seasons İstanbul Otellerine "Beş Yıldız" ödülü

Lüks oteller, restoranlar ve spa merkezlerini değerlendiren küresel derecelendirme sistemi olan Forbes Travel Guide, 2021 değerlendirmesinde Four Seasons Hotels & Resorts’un 61 otel, restoran ve spa merkezine Beş Yıldız ödülü verdi.

Four Seasons Hotel Bosphorus ve Four Seasons Hotel Sultanahmet, 73 ülkedeki tesislerin bağımsız profesyoneller tarafından 900 standarda göre değerlendirmesiyle verilen Beş Yıldız'ı ikinci kez almaya hak kazandı.

Açıklamada, konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Four Seasons Hotels Istanbul Kıdemli Genel Müdürü Tarek Mourad, “Hayatta her zaman çok fazla seçenekle karşılaşıyoruz ve günün sonunda farkı yaratan aslında bireyler oluyor. Four Seasons ailesinde bireyler ve ekip olarak çok şanslı hissediyoruz, odak noktamız ilk günden itibaren iş arkadaşlarımızın memnuniyeti oldu ve öyle olmaya da devam edecek. Çünkü misafirlerimiz için harika deneyimler yaratanlar onlar. Her gün ve her dakika harikalar yaratmaya çalışan tutkulu bir ekibimiz var ve bu nedenle çok şanslıyız" ifadelerini kullandı.

Mourad, "Ekibimiz aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerle, her zaman tutarlı bir şekilde konukların beklentilerini aşan özel deneyimler hedefliyoruz ve bizlerle aynı vizyon ve hedefi paylaşan iş ortakları ile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Forbes, bizi ekip olarak değerli misafirlerimize en iyisini sunmaya yönlendiren gerçek bir iş ortağı ve her zaman karşılamak ve aşmak için kendimizi yönlendirdiğimiz en iyi kalite standartları kriterlerine sahip. Bu nedenle, Forbes Travel Guide’a harika, zorlu ve heyecan verici bu değerlendirme için içten takdirlerimi ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Tutkulu ekibimizin desteğiyle misafirlerimize şimdiye kadarki en heyecan verici deneyimleri yaşatmaya ve beklentilerini karşılamaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.