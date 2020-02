Four Seasons İstanbul'a Forbes Travel Guide'dan 5 yıldız

14 Şubat 2020

Lüks oteller, restoranlar ve spa merkezlerini değerlendiren tek küresel derecelendirme sistemi olan Forbes Travel Guide, Four Seasons Hotels & Resorts’un 56 otel, restoran ve spa merkezine seçkin Beş Yıldızlı ödülü verdi. Bu beş yıldız, dünyada 73 ülkedeki tesislerin bağımsız profesyoneller tarafından 900 objektif standarda göre değerlendirmesiyle veriliyor. İstanbul Boğazı’nın eşsiz atmosferinde yer alan Four Seasons Hotel Bosphorus ve Tarihi Yarımada’daki benzersiz konumuyla Four Seasons Hotel Sultanahmet bu yıl ilk kez Beş Yıldızlı değerlendirme almaya hak kazandı.



Four Seasons Hotels Istanbul Genel Müdürü Tarek Mourad Forbes Travel Guide tarafından en yüksek değerlendirme olan beş yıldızı almaktan duyduğu heyecan ve gururu şu sözlerle aktardı: “Otelcilik sektöründeki yolculuğumuzda, mükemmel hizmet vermeyi, memnun etmeyi ve heyecan verici deneyimler yaşatmayı hedefliyoruz. Dünya çapında tanınan ve saygın Forbes Travel Guide tarafından her iki otelimizin en yüksek değerlendirme olan beş yıldız almış olması bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu değerlendirmeler bizim için adeta bir Olimpiyat madalyası niteliğinde ve tıpkı şampiyon bir sporcu gibi daima yürekten inanarak, bizi en iyisini başarmaya motive ediyor. Boğaz’ın büyüleyici kıyılarında ve Sultanahmet’in tarihi atmosferinde yer alan Four Seasons İstanbul otellerimizde değerli misafirlerimize evlerinin konforunu hissettirmek için tutkuyla hizmet sunmayı sürdüreceğiz.”

Four Seasons Hotel Bosphorus ve Four Seasons Hotel Sultanahmet’le birlikte bu yıl 11 Four Seasons otelinin eklendiği listede yer alan diğer oteller ise şöyle:



Four Seasons Hotel London at Ten Trinity Square, Four Seasons Hotel Moscow, Four Seasons Hotel Prague, Four Seasons Hotel Seoul, Four Seasons Hotel at The Surf Club, Four Seasons Hotel The Westcliff Johannesburg, Four Seasons Resort The Biltmore Santa Barbara, Four Seasons Resort Mauritius at Anahita ve Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa.



Forbes Travel Guide CEO’su Filip Boyen ise şu yorumda bulundu: “Four Seasons Hotels and Resorts, dünyanın her yanındaki mükemmel tesisleriyle hizmet sunmaya devam ederken her yıl ürün ve servisleriyle çıtayı yükseltiyor. Bu yıl, dünyada en fazla sayıda Beş Yıldızlı değerlendirme alan otele sahip olmak gibi etkileyici bir başarı yakaladı. Bu küçümsenmeyecek başarı, dünya çapındaki her Four Seasons ekibinin olağanüstü çabalarının da bir kanıtı niteliğinde.”