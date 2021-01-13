Foxconn Çinli Zhejiang ile otomotiv girişimi kuruyor

ABD’li teknoloji şirketi Apple'ın Tayvanlı üretim ortağı Foxconn Technology Group, Kaliforniya'daki müttefiki dahil, teknoloji şirketleri araç geliştirmeye yönelirken, otomotiv yeteneklerini güçlendirecek bir araç girişimi kuruyor.

Şirketler tarafında yapılan açıklamaya göre Foxconn ve Zheijang, otomobil üreticilerine elektrikli araç teknolojileri kapsamında üretim ve danışmanlık hizmetleri sağlayacak girişimde yüzde 50 sermaye sahibi olacak. Zheijang ayrıca, geçen hafta Çinli arama motoru Baidu ile elektrikli araç üretimi kapsamında işbirliği yapıldığını açıklamıştı.