Foxconn ve VinFast ev ortaklığı için görüşüyor

Apple tedarikçisi Foxconn, küresel EV pazarının önde gelen parça ve hizmet sağlayıcısı olma planları kapsamında Vietnamlı holding VinGroup’a bağlı otomobil şirketi VinFast’a elektrikli araç (EV) üretim hattını satın almayı teklif etti

Reuters’a konuşan ve ismini vermek istemeyen iki yetkili, çevre dostu bir otomobil üreticisi olarak EV sektöründe kalmak isteyen VinFast’in bir satın alma yerine ortaklığı tercih edeceğini öne sürdü.

VinGroup’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şirketin Foxconn’dan olası bir anlaşma için teklif aldığı fakat henüz bir karara varılmadığı belirtildi. “Eğer olursa, oluşacak yeni ortaklık batarya ve elektrikli otomobil parçaları üretimi üzerine yoğunlaşacak” denilen açıklamada EV üretimi konusunda ise görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

2025’e kadar küresel elektrik araçların yüzde 10’una parça ve hizmet tedariki hedefi kapsamında Foxconn, Çinli Zheijang Geely Holding Group’la diğer otomobil üreticilerine sözleşmeli imalat sağlamak için anlaşmıştı.