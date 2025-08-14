Foxconn’un net kârı yüzde 27 arttı, yapay zeka satışları patladı

Tayvan merkezli teknoloji devi Foxconn (Hon Hai Precision Industry), 2025 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, net kârını yüzde 27 artırarak 44,4 milyar Tayvan Doları (1,48 milyar $) seviyesine yükseltti. Bu sonuç, analistlerin 38,8 milyar T$ beklentisinin üzerinde geldi.

Kârlılıktaki güçlü artışın arkasında, yapay zeka (AI) sunucularına yönelik talep patlaması bulunuyor. Foxconn’un yaptığı açıklamaya göre, yapay zeka sunucu satışları üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 170’in üzerinde artış gösterecek. Bu büyüme, şirketin bulut ve ağ biriminin ilk kez iPhone üretimini geride bırakarak en büyük gelir kaynağı olmasına yardımcı olacak.

Foxconn’un en büyük müşterileri arasında Nvidia, Amazon ve Google yer alıyor. Bu şirketlerin milyarlarca dolarlık yapay zeka altyapı yatırımları, Foxconn’un gelirlerini desteklemeye devam ediyor.

Jeopolitik riskler ve çeşitlendirme stratejisi

Şirket, güçlü performansa rağmen küresel ticaret gerilimleri ve jeopolitik risklerin orta-uzun vadeli görünümde tehdit oluşturabileceği uyarısını yaptı. Bu risklere karşı Foxconn, üretim ağını çeşitlendiriyor. Hindistan, Meksika ve Teksas’ta yatırımlarını artıran şirket, Çin dışındaki üretim kapasitesini büyütmeyi sürdürüyor.

Elektrikli araç stratejisi

Foxconn, elektrikli araçlarda da büyümeyi hedefliyor ancak ilerleme karışık. Kısa süre önce Ohio’daki Lordstown EV tesisini 375 milyon dolara satan şirket, tesisi bulut ürünleri üretimi için kullanmaya devam edecek.

Genel tabloya bakıldığında, Foxconn’un 2025 yılında tüm yıl gelirinin önemli ölçüde artması bekleniyor.