Frachtbox’tan kooperatiflere iş birliği çağrısı

25 Kasım 2019

Bu yıl 18’incisi düzenlenen S.S Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği Toplantısı geçen hafta Cuma günü Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç, Gümrük Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt, Karayolu Düzenleme Daire Başkanı Kerem Cicioğlu ve S.S. Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Cemil Ok’un katılımı ile Antalya’da gerçekleştirildi. Frachtbox Avrupa ve Ortadoğu Direktörü Tülin Doğan da toplantıda konuşmacı olarak yer aldı. Doğan, katılımcılara navlun arama motoru Frachtbox’un faaliyetlerini içeren kapsamlı bir sunum yaptı.

Dönüş yükünü garantiliyor

Konuşmasında Farachtbox’un sektöre sunduğu avantajlara vurgu yapan Tülin Doğan, “Frachtbox olarak S.S Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri üyelerininin portalımıza davet ediyorum. Sektöre özel kampanlarımızla sizlere her türlü desteği vermeye ve iş birliği yapmaya hazırız. Bilindiği gibi, son dönemde ithalattaki düşüş nedeniyle taşımacılarımız Avrupa’ya taşımalarda dönüş yükü bulmakta zorlanıyor. Kooperatif üyelerimiz, özellikle dönüş yüklerinde portalımızdan faydalanabilir. Çünkü Frachtbox ağına katılan firmalar, ihracat taşımalarında ‘boş dönüş’ derdinden kurtuluyor” açıklamasında bulundu.

Toplantıda sektörden gördükleri yoğun ilgiyi büyük memnuniyetle karşıladıklarını belireten Tülin Doğan, “Kooperatif üyelerimiz ile karşılıklı fayda sağlayacağımız başarılı iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

En uygun maliyet, en hızlı çözüm!

Frachtbox, navlun arama motoru olarak, yük sahibi ve nakliyeciyi online platformda buluşturuyor, ayrıca gümrükçülere de hizmet veriyor. Güçlü teknolojik altyapısı ile müşteriler için en uygun seçeneği, en uygun maliyet ve en hızlı şekilde sunuyor. Yıllık üyelik ücretini ödeyerek Frachtbox’a dahil olan lojistik firmaları, istediği rotayı ve fiyatı giriyor. Navlun teklifini istediği zaman güncelleyebiliyor. Müşteri, sınırsız sayıda rota ve hat için navlun teklifi verebiliyor. Sisteme sadece gerekli belgeleri olan ve referans olarak güvenli bulunan lojistik firmaları dahil edilebiliyor.