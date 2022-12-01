Franchise sektörü Tüyap'ta buluşacak

Franchise İstanbul Expo Franchise ve Markalı Bayilik Fuarı, Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından UFRAD Franchising Derneği iş birliği ile 2023 yılında Tüyap İstanbul’da ilk kez “Global Franchise, Global Sektör” sloganı ile yeni yerinde daha güçlü bir şekilde düzenlenecek. Yerli ve uluslararası yatırımcılar ile markaları bir araya getirecek olan fuar, sektöre büyük bir iş hacmi kazandıracak. 19 - 22 Ekim 2023 tarihleri arasında Büyükçekmece’de bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarın hem yurt içi hem de yurt dışında büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Franchise ve markalı bayilik hizmeti sunan tüm paydaşları bir araya getirecek fuar, nitelikli ziyaretçileri tek çatı altında buluşturacak. Katılımcı markaların franchise satışlarına doğrudan etki edecek olan Franchise İstanbul Expo, yatırımcı adaylarının karar süreçlerini hızlandıracak. Geniş katılımcı profili ile sektörün nabzını tutacak fuarda; seminerler, söyleşiler, konferans ve çeşitli etkinliklerle marka ve yatırımcıların sektör hakkında bilgilenmeleri sağlanacak.

Toplam 4 gün sürecek fuarda; 30 ülkeden 20 bin ziyaretçi, 40 farklı sektörden 250’den fazla katılımcı firma yer alacak. Fuarda; Katar, Dubai, BAE, Fas, Mısır, Tunus, Almanya, Hollanda, Kırgızistan, Özbekistan ve Romanya başta olmak üzere 30’un üzerinde ülkeden iş insanları ziyaretçiler arasındaki yerini alacak.

Fuara 40 farklı sektörden 250’den fazla marka katılacak

Bugün fuarla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Franchise ve Markalı Bayilik Fuarı’nın 2023 yılında ilk kez Tüyap İstanbul’da ziyaretçileriyle buluşacağı belirterek, “Tüyap Fuarcılık Grubu olarak 43 yıldır fuarcılık sektörünün gelişmesi, kurumsallaşması için öncü olmuş bir kurumuz. Geride bıraktığımız bunca yıldır birçok sektörde fuar düzenleyerek ülke ekonomimize ciddi bir katkıda bulunduk. UFRAD Franchising Derneği ile güç birliği yaparak Franchise İstanbul Expo’yu düzenlemek için hazırlıklarımıza başladık. Tüyap’ın 4 ülkedeki yurt dışı ofisleriyle ve 22 ülkedeki 80’i aşkın temsilcilik ağıyla, Franchise İstanbul Expo katılımcılarına özellikle ihracat bağlantıları konusunda yeni fırsatlar sağlamayı, ticaret hacimlerine ivme katmayı amaçlıyoruz. Dijital evrenimiz MyTüyap’ın inovatif çözümleriyle de katılımcılara hibrit bir fuar deneyimi yaşatacağız. Fuara 40 farklı sektörden 250’den fazla yerli ve yabancı marka katılımı ve 30 ülkeden 25 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçinin gelmesini planlıyoruz. Fuar ile yerli ve uluslararası yatırımcılar ve markaları bir araya getirip, sektöre büyük bir iş hacmi kazandıracağız” dedi.

"Franchise İstanbul Expo sektörün buluşma noktası olacak"

Basın toplantısında fuarın yurt dışına açılmak isteyen markalar için gerçek anlamda bir buluşma noktası olacağını belirten UFRAD Franchising Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ise “Franchise ve markalı bayilik hizmeti sunan kafe, restoran, emlak, spor, güzellik-ve bakım, gıda, eğitim, danışmanlığın yanı sıra birçok farklı hizmet sektörünün tüm paydaşlarıyla nitelikli ziyaretçileri tek çatı altında toplayacağız. Katılımcı markaların franchise satışlarına doğrudan etki edecek, yatırımcı adaylarının karar süreçlerini de hızlandıracağız. Seminerler, söyleşiler, konferans ve diğer etkinliklerle markaları ve yatırımcıları sektör hakkında bilgilendireceğiz” açıklamalarında bulundu.

"Tüyap ile yapılan iş birliği çok kıymetli"

UFRAD Franchising Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Polat ise Franchise İstanbul Expo’yu gerçekleştirmek için bir yılı aşkın süredir çalışma yaptıklarını belirterek, Tüyap ile yapılan iş birliğinin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.