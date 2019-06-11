Fransız devi, 40 yıllık Türk şirketini satın alıyor

11 Haziran 2019

Kerim ÜLKER

Türkiye’nin en büyük elektrik ekipmanları üreticilerinden Şafak Elektrik satılıyor. Yüzde 100 Türk şirketi Şafak’ın tamamını Fransız devi Sicame Group satın alıyor. 40 yıl önce işadamı Ekrem Koca tarafından kurulan Şafak Elektrik, elektrik piyasasında bağlantı pabuçlarını üretiyor. Bu alanda iç pazarda yüzde 55’lik payı bulunan Şafak Elektrik’in Silivri’de 11 bin metrekarelik bir tesisi bulunuyor. Paraguay’dan Filipinler’e 20’den fazla ülkeye ihracat yapan Şafak’ın tamamını almak için Fransız devi resmi kurumlara başvuru yaptı. 100’den fazla çalışanı, 80’den fazla bayisi olan, son açıklamalara göre ise 20 milyon euroluk ciro yapan Şafak Elektrik’i alan Fransız dev ise 1955 yılında Basile Lachaud tarafından kuruldu.

Alanında dünyanın en büyüğü

30’a yakın ülkede tesisi bulunan Sicame’nin 3 bin 500’e yakın çalışanı var. 2017’de 383 milyon euro ciro yapan Sicame Group’un karı ise 40 milyon euro. Sicame, elektrik bağlantı elemanları konusunda dünyanın en büyük bağımsız şirketi olarak biliniyor.