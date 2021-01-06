Fransız devi Engie, 4 şirketini birden sattı

Kerim ÜLKER

Engie, yüzde 90’lık hisse sahibi olduğu İzmit’teki gaz dağıtımını üstlenen İzgaz, Engie Enerji Hizmetleri, Baymina Doğalgaz Santrali ve Gazko Enerji’nin satışı için resmi kurumlardan onayı aldı. Rekabet Kurumu’nun verdiği onaylarla bahsedilen şirket ve projeler Samuray Ailesi’nin yönettiği Palmet Enerji’ye devroldu.



2000’li yılların başında özelleştirilen ve yaklaşık 350 bin abonesi bulunan İZGAZ, Gebze ve Karamürsel dışında tüm Kocaeli’nin gaz dağıtımını üstleniyor. Türkiye’nin 5 büyük büyük gaz dağıtım şirketinden biri olan İZGAZ’ı o dönem Fransız Gaz de France Suez, satın almıştı. Adını değiştiren ve Engie olarak devam eden Fransız devi, İZGAZ’ın yüzde 90’ını, geri kalan hisseleri ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetiyor. Ankara’da faaliyet gösteren Baymina Doğalgaz Santrali ise 770 MW’lık kurulu güce sahip.

Samuray Ailesi Yönetiyor

70 ülkede faaliyet gösteren Engie, 115 bin çalışana sahip. Engie’nin şirketlerini sattığı Palmet’in ise yüzde 91’i Samuray Ailesi tarafından yönetiliyor. Doğan Samuray’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Palmet, Gebze ve Erzurum’da doğalgaz dağıtımı gerçekleştiriyor.



Palmet’in portföyünde 60 MW gücündeki Delta Doğalgaz Çevrim Santrali, 62 MW gücündeki Aydın’daki Ales Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, Erzincan’daki 284 MW’lik Eriç Barajı ve HES Projesi yer alıyor. Palmet, 2016’da 5.000 MW hidroelektrik santrali kurulu gücüne sahip Kanadalı Manitoba Hydro International ile Türkiye'de yeni bir ortaklık yapısı oluşturdu.