Fransız devi, Türk şirketini satın alıyor

Kerim ÜLKER

Dünyanın en önemli zemin kaplama ve esnek döşeme çözüm üreticilerinden Fransız Gerflor, Türk şirketi Yaktaş’ı satın alıyor. Anlaşma sağlanırsa Yaktaş İnşaat’ın kaptan köşküne Fransız Gerflor oturacak.

Vinil zemin kaplamada dünyanın en büyük firmalarından biri olan, 100’den fazla ülkede var olan Gerflor, satın almayı Almanya’daki iştiraki Gerflor Mipolam GmbH firması üzerinden yapacak. 1937 yılında Fransa’nın Lyon kentinde kurulan Gerflor, aynı yıl ilk homojen vinil zemin markası Mipolam’ı üretti. 1948'de havacılık için ilk özel zemin olan Batiflex’i üreten firma, 1947'de spor için Taraflex serisini hayata geçirdi. Dünyaca ünlü spor müsabakaları ve olimpiyatlarına damga vuran Gerflor, 2006 yılında Axa Private Equity’e 310 milyon euroya satıldı. Ardından şirket, 2011’de İngiliz Intermediate Capital Group adlı fona devredildi.

Dünyaca ünlü markalarla çalışacak

Fransız şirketin tek kontrol sahibi olacağı Yaktaş ise Gerflor ile 20 yılı aşan bir işbirliğine sahip. 1995 yılında kurulan Yaktaş, Gerflor dışında DLW Linolyum, Gradus, Taraflex, Balsan, Toucan-T, Mannington, Fitnice gibi Alman, ABD menşeili küresel markaların distribütörlüğünü de yapıyor.