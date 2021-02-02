Fransız Gerflor, Yaktaş İnşaat'ı satın aldı

Dünyanın önemli zemin üreticilerinden Fransız Gerflor, Türk şirketi Yaktaş İnşaat'ın hakim hissedarı oldu. Gerflor Türkiye'den yapılan açıklamaya göre Gerflor'un Türk firması Yaktaş İnşaat'ı satın aldığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma, Fransız markasının 20 yıllık tek yetkili distribütörü ve 26 yıllık partneri olan Yaktaş İnşaat'ın, zemin kaplama endüstrisinde Gerflor Grubu'na katılmasını sağladı. Gruba dahil olan ve grup içinde geliştirilen markalar arasında Taralay, Taraflex, Mipolam, DLW, Connor Sport, Sport Court, SPM, Romus ve Gradus yer alıyor.

Bundan sonra Gerflor'un tüm dünyadaki varlığından, kabiliyetlerinden ve müşteri destek hizmetlerinden faydalanacak olan Gerflor Türkiye, bu uzmanlığın sağladığı avantajlarla Türkiye'deki aktivitelerini ve marka farkındalığını daha da geliştirecek.

Anlaşma, Geflor'un esnek zemin kaplama sektöründe coğrafi varlığını genişletmesine devam etmesini sağlayacak. Bu aktiviteler, Gerflor'un Türk müşterilerine sağlık, eğitim, ofis, spor, mağaza, endüstri gibi birçok alanda daha geniş çaplı çözümler sunmasına imkan tanıyacak.

"Daha fazla yerel yatırım fırsatlarını değerlendireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gerflor SAS CEO'su Bertrand Chammas, "Bu anlaşma ile denizaşırı faaliyetlerimizi bir adım daha öteye taşımış ve Gerflor'un daha iyiye evrilmesi için yeni bir fırsat yakalamış olduk. Uzun bir geçmişe sahip, firmamıza bağlılığını ispat etmiş olan distribütörümüz ve deneyimli ekibinin grubumuza katılmasından son derece memnunuz. Önceliğimiz, önümüzdeki aylarda Türk firmasının bütün olarak Gerflor portföyünde gelişimine devam etmesini sağlamak ve daha fazla yerel yatırım fırsatlarını değerlendirmek olacaktır. Gerflor olarak yatırımlarımız ve dönüşüme yönelik girişimlerimizle Türkiye pazarına daha cazip ürün ve servis seçenekleri sunacağımızdan eminiz." dedi.

"Gerflor için güzel, Türkiye pazarı için büyük bir adım"

1995 yılında Yaktaş'ı kuran, şu anda Gerflor Türkiye'nin Başkanı ve hissedarı olan Artuk Yakut da 2000 yılında, Gerflor'un tek yetkili Türkiye distribütörü olduklarını hatırlatarak, "O gün dahi bugüne geleceğimizden hiçbir şüphem yoktu ve bu anlaşma bunun kanıtıdır. Gerflor için güzel, Türkiye pazarı için büyük bir adım." ifadelerini kullandı.