Fransız LVMH, Tiffany’yi 16.2 milyar dolara alıyor

26 Kasım 2019

Hilal SARI

Louis Vuitton ve Christian Dior gibi markaların sahibi Fransız lüks tüketim ürünleri devi LVHM (Moët Hennessy • Louis Vuitton S.A) ABD’li 182 yıllık mücevher markası Tiffany & Co.’yu 16.2 milyar dolara satın almak üzere anlaştıklarını duyurdu. LVMH hisselerindeki yükselişle şirketin piyasa değeri 205 milyar dolara ulaştı. Tiffany’ye daha önce ekim ayı ortasında hisse başına 120 dolar teklif eden LVMH, pazar günü iki şirketin yönetim kurullarında da onaylanması beklenen anlaşma kapsamında teklifini yüzde 12.5 artırarak 135 dolara çıkarttı. Anlaşma açıklaması sonrası Euronext Paris Borsası’nda işlem gören LVMH’nin hisseleri cuma günü 396.26 eurodan kapanmışken, pazartesi yüzde 2’nin üzerinde yükselerek 405.15 eurodan işlem gördü.

Tiffany’nin Franfurt Borsası’nda işlem gören hisseleri ise yüzde 6.6 yükselişle açıldıktan sonra kapanışa göre yüzde 5 yükselişle 119 eurodan işlem gördü. Louis Vuitton ve Christian Dior gibi markaların sahibi Fransız lüks tüketim ürünleri devi LVHM (Moët Hennessy • Louis Vuitton S.A) ABD’li 182 yıllık mücevher markası Tiffany & Co.’yu 16.2 milyar dolara satın almak üzere anlaştıklarını duyurdu. 2020 yılında sonuçlandırılması beklenen anlaşma hisselerdeki yükselişle piyasa değeri 205 milyar dolara ulaşan LVMH’nin tarihindeki en büyük satın alma oldu.

LVMH hisseleri yüzde 2, Tiffany yüzde 5 yükseldi

Tiffany’ye daha önce ekim ayı ortasında hisse başına 120 dolar teklif eden LVMH, pazar günü iki şirketin yönetim kurullarında da onaylanması beklenen anlaşma kapsamında teklifini yüzde

12.5 artırarak 135 dolara çıkarttı. Anlaşma açıklaması sonrası Euronext Paris Borsası’nda işlem gören LVMH’nin hisseleri cuma günü 396.26 eurodan kapanmışken, pazartesi yüzde 2’nin üzerinde yükselerek 405.15 eurodan işlem gördü. Tiffany’nin Franfurt Borsası’nda işlem gören hisseleri ise yüzde 6.6 yükselişle açıldıktan sonra kapanışa göre yüzde 5 yükselişle 119 eurodan işlem gördü. LVMH’den yapılan açıklamada satışın 2020’de tamamlanması, rekabet otoritelerinden ve Tiffany hissedarlarından onay alınması gerektiği belirtildi.

Tiffany, genç dijital tüketiciye, LVMH ABD pazarına yaklaşacak

Zarif mücevherleri, mavi kutuları ve Audrey Hepburn’ün başrol oynadığı Hollywood yapımı ‘Breakfast at Tiffany’s’ ile ünlü olan Tiffany, anlaşmanın uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlayacağını belirtti. 1837 yılında New York’ta kurulan şirket, markayı genç tüketiciler ve online alışverişçiler için daha cazip hale getirmeye çalışıyor ve LVMH gibi sermaye gücü olan bir şirketle bunu yapmasının kolaşlaşacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Christian Dior, Fendi, Givenchy ve Tag Heuer gibi toplam 75 lüks markanın sahibi LVMH’nin milyarder başkanı Bernard Arnault, yaptığı açıklamada bu satınalma ile şirketin lüks mücevherde ve ABD pazarındaki konumunu güçlendirdiğini söyledi. Uzmanlar anlaşma sayesinde LVMH’nin Gucci ve Cartier gibi markaların sahibi olan rakibi Richemont SA karşısında rekabetçi gücünü artıracağı yorumunu yapıyor.

Şirketin en son Teksas’ta açtığı Louis Vuitton çanta mağazasının açılışına ABD Başkanı Donald Trump da katılmıştı. 2018 yılını bir yıl öncesine göre yüzde 7’ye yakın artışla 4.4 milyar dolar satış yaparak kapatan Tiffany’nin dünya çapında 300 mağazası bulunuyor. Satışlarının yüzde 44’ü Amerika kıtasından yüzde 43’ü ise Asya pazarlarından gelen şirketin hisseleri LVMH’nin ilgisi basında ilk çıktığından bu yana yüzde 50’nin üzerinde yükseldi.

2025’te satışın %45’ i çinli tüketiciden gelecek

Lüks ürünler sektöründeki itici güç 20’li ve 30’lu yaşlardaki Çinli tüketiciler. Kuzey Amerika’da ise alışveriş merkezlerinin ziyaretçi sayılarındaki azalışa bağlı olarak lüks tüketim ürünlerinde bir yavaşlama gözlemleniyor. Bain & Co ortaklarından Claudia D’Arpizio Çinli tüketicilerin küresel lüks pazarındaki önemine dikkat çekti ve “2025 yılına geldiğimizde küresel lüks ürünler pazarının yüzde 45’i Çinli tüketicilerin alımlarından oluşacak ve bu satışlarının yarısı Çin’de gerçekleşecek” dedi.

Pazar bu yıl 276 milyar euroya ulaşacak

Danışmanlık şirketi Bain & Co kişisel lüks ürünler pazarının 2017’den 2018’e yıllık yüzde 6 büyüme sağladığını ve 260 milyar euro büyüklüğe ulaştığını belirtiyor. Bain Küresel Lüks Ürünler Pazar Araştırması raporunda 2019 yılında ise sektörün yüzde 4 ila 6 büyüme ile 271-276 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. 2025’e gelindiğinde ise pazarın toplam büyüklüğünün 320 ila 365 milyar euroya ulaşacağı tahmin ediliyor. Rapora göre mücevherdeki büyüme, lüks moda ürünlerinden daha hızlı ve mücevher sektörünün bu yıl yüzde 7 büyüme ile 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor.