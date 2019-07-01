Friterm'de ileri mühendislik uygulamaları önde

01 Temmuz 2019

İstanbul Tuzla ve Kocaeli Dilovası'ndaki tesislerinde 51 bin metrekare kapalı üretim tesisine sahip olan Friterm, 2018 yılını hedeflerinin üzerinde tamamladı. 32 milyon euro ciro ile yaklaşık yüzde 15 büyüme sağladıklarını vurgulayan Friterm Yurtiçi İş Geliştirme Müdürü Hayati Can, Bu yıl da aynı büyüme trendini sürdüreceklerini ifade etti.

Can, “Büyümemiz esasen yurtdışı pazarda sürüyor. İleri mühendislik uygulamaları ile özgün projelere daha fazla ortak oluyoruz. 2018 yılında enerji alanına sunduğumuz kuru soğutucularımız, Eurovent sertifikalı hale geldi. Bu yıl içinde kondenserlerimizde de aynı belgelendirmenin tamamlanmasını hedefliyoruz” dedi.

2018 yılı içinde üretim kapasitesinin yaklaşık yarısını yurtdışı pazar için kullandıklarının altını çizen Hayati Can, ihraç ettikleri ürünler arasında klima sektörüne verilen ısıtıcı soğutucu bataryalar başta olmak üzere, endüstriyel soğutma için evaporatör, kondenser ve glikol soğutucular ile enerji sektörüne sundukları kuru soğutucuların ilk sıralarda yer aldığını kaydetti. Şu anda ağırlıkla Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Uzakdoğu Asya ülkelerine ürün gönderdiklerini vurgulayan Can, bu yıl da ihracatta büyüyerek, yurtdışı pazar paylarının yaklaşık yüzde 58 olmasını beklediklerini ifade etti.

“2018 yılı içinde, ısı borulu sistemlere ağırlık verdik”

Firterm’in Ar-Ge çalışmalarından da bahseden Hayati Can, “Ar-Ge bütçe gerçekleşmesi yüzde 4 mertebesinde oldu. Bu yıl ise söz konusu rakamı yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyoruz. 2018 yılı içinde ısı borulu sistemler üzerine ağırlıklı bir çalışmamız oldu. Bu alandaki yazılım eksiğini tamamladık ve bu yılın başında sektör temsilcilerine eğitimini verdik” açıklamasını yaptı.

Ayrıca CO2 ve NH3 amonyaklı ürünlere yönelik yazılım geliştirme ve aksesuar geliştirme çalışmalarının bulunduğuna dikkat çeken Can, şunları kaydetti: “Yağ soğutucu alanında ve yeni ortaya çıkan soğutucu akışkanların hesaplamalarını tamamladık. Bunlar artık yazılımlarımızda yüklü ve seçimlerde daha hassas seçim yapılabilmesi sağlandı. İç pazarda bir daralma hakim. İç pazar müşterilerimizin büyük çoğunluğu, yurtdışı pazardaki aktif firmalar. Politik ve askeri risklerin bu kadar arttığı, iç politik rekabetin bu kadar yükseldiği bir dönem, güven erozyonuna sebep oluyor.”