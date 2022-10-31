FTX TR, bir kullanıcısına Togg hediye edecek

Kripto para borsası FTX TR, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunulacak Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili Togg'u satın alarak bir kullanıcısına hediye edeceğini duyurdu.

FTX TR Genel Müdürü Şeref Bayırlı, konuyla ilgili “Türkiye’nin renklerini temsil eden bu özel koleksiyonu hayata geçirmek için Türk mühendislerimiz canla başla çalışıyor. FTX TR olarak biz de ülkemizin çevre dostu teknoloji üretimine katkıda bulunmak amacıyla Togg elektrikli araç satın alarak, bu hayale ortak olmak istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

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