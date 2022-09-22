FTX TR, TWAP emirlerini aktifleştirdi

Kripto para borsası FTX TR, yeni geliştirmelerle birlikte kullanıcılarının kripto paralardaki fiyat dalgalanmalarından etkilenmesini önlediği belirtilen TWAP (Zaman Ağırlıklı Ortalama) emirlerini aktifleştirdiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TWAP emirleri, spot piyasalarda, belirlediğiniz periyot aralıklarında bireysel market emirleri verilmesine olanak sağlıyor. Böylece kullanıcılar, dalgalı fiyat hareketlerinden etkilenmeden düzenli aralıklarla kripto para alıp satabiliyor ve büyük miktarları küçük miktarlara bölerek işlem yapabiliyor." denildi.

"Yatırım yapmak ulaşılabilir ve kolay hale geliyor"

FTX TR Genel Müdürü Şeref Bayırlı, “Yatırımcıların TRY, USDT, USD sabit coini ve BTC para birimleriyle, onlarca paritede işlem yapabileceği yüksek teknolojili ve güvenlikli bir yatırım ortamı sunuyoruz. Likidite risklerini ortadan kaldıran ve arkasına dünyanın en büyük kripto borsalarından birini alan FTX TR olarak, Türk kripto yatırımcıları için her konuda destek alabilecekleri güçlü bir topluluk oluşturmaya odaklanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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