FTX TR’den 2,5 milyon TL’lik TRON kampanyası
Kripto para borsası FTX TR, TRON’un listelenmesini 2,5 milyon TL ödüllü kampanyayla kutluyor.
Kripto para borsası FTX TR, Justin Sun tarafından kurulan Tron Vakfı’nın projesi TRON (TRX) işlem çiftlerini listeledi.
Bu gelişmenin ardından, FTX TR kullanıcılarının, TRX/UST, TRX/USDT, TRX/TRY, TRX/BTC ve BTT/USD işlem çiftlerine kripto para alım satımı yapabilmeye başladığı bildirildi. Şirketin listelemeyi kutlamak amacıyla Tron ekibiyle iş birliği yapan FTX TR'nin, dün başlayan ve 8 Temmuz'a kadar sürecek kampanyasıyla 2,5 milyon TL değerinde ödüllü bir kampanya başlattığı duyuruldu.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kazananlar, ilk işlem yapanlar öncelikli olacak şekilde, toplamda 100 TL’yi aşan ilk TRX/TRY alım-satım işleminin zamanlaması baz alınarak belirlenecek. Etkinlik, 2,5 milyon TL’lik ödül havuzu bitene kadar sürecek." denildi.
B2Press’in katkılarıyla...