Führer, TurkishExporter ile bir ayda pazarını genişletti

Führer İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi TurkishExporter e-ihracat platformuna katıldıktan 1 ay sonra Avrupa ülkesine ihracat yaparak pazarını genişletti ve daha çok ülke ile görüşme sağladı.

Kurulduğu 2017 tarihinden itibaren sahip olduğu değerlerle profesyonel olarak çalışan Führer İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi; hidrolik silindir, teleskopik silindir, traktör yedek parça alanında kaliteyi ön planda tutarak sanayi şehri olan Konya’da üretim yapmaktadır.

Führer İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Dış Ticaret Uzmanı Buse Yıldırımer tüm sektörlerde olduğu gibi yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının etkileri olduğunu fakat kısa bir süre içinde firmanın yaptığı stratejiler ile atlattıklarını belirterek, “Her zaman, her şartta kaliteli üretimi, müşteri beklentilerini zamanında ve eksiksiz yerine getirerek kısa sürede sektörde önemli bir yer aldık. Tecrübeli üretim ekibi ve alanında uzman yönetim ekibimizin oluşturdu hedefler doğrultusunda ürün çeşitliliğini artırarak ulusal ve uluslararası firma kimliğimizi oluşturuyoruz.” dedi.

Führer’de hedef tam gaz ihracat

Yurtiçinde yakaladıkları başarıyı 7 yıldır ihracatta da sürdüren Führer İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Dış Ticaret Uzmanı Buse Yıldırımer, son yıllarda global bir marka olma hedefi ile ihracat çalışmalarına daha fazla ağırlık verdiklerini vurgulayarak, bu alanda TurkishExporter ile çalıştıklarını belirtti. Yıldırımer, “İhracatta B2B platformu kullanmak çok önemli bir aşama, bizde bu aşamada B2B e-ihracat platformu TurkishExporter üyeliğini tercih ettik. Daha üyeliğimizin 1 ayı bitmeden platformdaki ihracat fırsatlarını doğru değerlendirerek Avrupa ülkesine ihracat yaptık.” dedi.

Günümüz ihracat görüşmelerinin ve pazar araştırmalarının artık online platformdan yapıldığını belirten Führer İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Dış Ticaret Uzmanı Buse Yıldırımer, “TurkishExporter’ın üye firmalarına sağladığı ihracat ve pazar araştırması eğitimlerinin müşteri portföyümüzü genişletmekte çok yararı oldu. Birçok alıcıya ulaşabildik. Pazarımızı genişlettik ve her ülkeyle diyaloga kolayca geçtik.” ifadelerini kullandı.

İLANDIR.