Futbolcuların hangi suyu içeceği belli oldu

30 Eylül 2020

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Eylül Cuma günü 2020-2021 futbol sezonunu açtı. Futbolcuların sahaya çıkmasıyla birlikte sponsorluk anlaşmaları da hız kazandı. Anlaşma haberleri ardı ardına gelmeye başladı. Futbol üzerinden pazarlama iletişimi yapmak isteyen markalar, sponsorlukta kıyasıya bir rekabet içinde. En büyük rekabet forma üzerinde olsa da sporcuların en çok ihtiyaç duyduğu içecek olan su sponsorluğunda da yarış büyük.

Yerli ve yabancı yüzlerce şirketin faaliyet gösterdiği su sektöründe, sponsorluk anlaşması yapmak, markayı ön plana çıkartan önemli bir hamle. Son anlaşmalar Koç Topluluğu’nun Pürsu markası, su sektörünün önemli oyuncularından Erikli, meyve suyunun en büyüklerinden biri olan Aroma’dan geldi.

Pürsu, Fenerbahçe’ye sponsor oldu

Koç Topluluğu şirketlerinden Balkaynak’ın markası Pürsu, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün su tedariğini sağlamak üzere kulüple sponsorluk anlaşması imzaladı. Balkaynak Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tezel ve Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan tarafından atılın imzalar sonucunda Pürsu kulübün resmi su tedarikçisi oldu. Burak Kızılhan, anlaşmanın ardından yaptığı konuşmada, “Pürsu’yun takım arkadaşlarımızdan biri olduğu ve kendileriyle yollarımız kesiştiği için çok memnunuz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “9 branşta faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en çok sporcu yetiştiren kulübü olarak, sporcularımızın antrenmanlarda veya müsabakalarda en çok kaybettiği ve en çok ihtiyaç duyduğu şey olan suyun ‘en kalitelisini’ tedarik etmekle, sporcularımıza her şeyin en iyisini sunmakla mükellefiz. Bu nedenle de sporun önemine inanan bir marka olan, aynı zamanda mineral yapısıyla eşsiz su diye tanımlanan Pürsu ile iş birliğine gittik” dedi.



2011 yılından bu yana 36 ilde 400’e yakın bayisiyle su sektöründe hizmet veren Pürsu, Uludağ ve Nazilli’de doğal kaynaktan şişeleme yapıyor. 2011 yılında faaliyete geçen şirket, 36 ilde 400’e yakın bayisiyle su sektöründe hizmet veriyor. Kulüple olan sponsorluk anlaşması ise 2020-2021 sezonunu kapsıyor.

Bursalı Erikli, Bursaspor’a “#bizbizeyeteriz” dedi

Spora destek veren bir diğer su markası olan Erikli de Bursaspor ile olan sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Erikli Bursaspor’un hem resmi şort hem de su sponsoru oldu. Bursa İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine katılan Erikli Su ve Meşrubat Pazarlama Direktörü Can Emci şunları söyledi: “Bursa’nın önemli iki değeri olarak bu sezonda bir arada olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Bursa, bizim doğup büyüdüğümüz şehrimiz. Biz de Bursa’mıza her alanda yatırım yapmaya, ekonomik, kültürel, sosyal anlamda katkıda bulunmaya ve onu büyütmek için uğraşanların yanında olmaya elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Uzun yıllardır aralıksız olarak destek verdiğimiz Bursaspor’un bu sezon da ‘Resmi Şort ve Su Sponsoru’ olarak yanlarında olacağız. Uludağ’ın eşsiz lezzetini barındıran suyumuzu ve desteğimizi #bizbizeyeteriz mottosu ile sezona başlayan Bursaspor’umuzla paylaşmaktan son derece memnunuz.”

Trabzonspor yeniledi

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Günal ise, “Göreve geldiğimiz günden bu yana içinde bulunduğumuz zorlukları aşmak için önemli mesailer harcıyoruz. Bursa’dan dünyaya açılarak dev bir marka haline gelen ve şehrimizin iftiharı olmuş Erikli’nin, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezonda kulübümüze destek olmasından dolayı çok mutluyuz” dedi. Trabzonspor’la iki yıldır resmi su sponsoru olan Erikli, kulüple sözleşmesini bu yıl da yeniledi.

Aroma Galatasaray’la

Galatasaray’ın resmi su sponsoru da Bursa’da faaliyet gösteren Aroma oldu. 2019 yılında Galatasaray Spor Kulübü ile su sponsorluğu sözleşmesi imzalayan Aroma, 2020-2021 sezonunda da tüm branşlarda Galatasaray’ın resmi “su sponsoru” olmaya devam ediyor. Aroma, Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Su markasıyla 2004 yılında su sektöründe faaliyete başladı. 50 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 10 bin metrekare büyüklüğünde tesise sahip şirket, Uludağ’ın 2bin 20 metre yükseğinde bulunan kaynaktan çıkan suyu şişeliyor.