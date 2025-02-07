Fuzul, 'Great Place to Work Sertifikası’nı almaya hak kazandı

'Great Place to Work Sertifikası' almaya hak kazanan Fuzul'ün bu gelişmeyle 'En İyi İş Yerleri'nden biri olduğu da tescillenmiş oldu.

Sektöründe adı geçen sertifikayı alan ilk şirket olan firma, başarısını 2-3-4 Şubat tarihleri arasında İzmir Çeşme’de “Her İz Bizim Hikâyemiz” mottosuyla gerçekleştirdiği 2025 Vizyon Toplantısı’nda duyurdu.

Şirket'in İç İletişim ve İşveren markası olan Fuzul Benim’in Yöneticisi Kübra Akbal Kuru organizasyonda yaptığı konuşmada, "Bu gurur hepimizin. Fuzul Benim olarak bu sertifikayı, doğru işler yaptığımızın ve hedeflerimize ulaştığımızın bir nişanesi kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.