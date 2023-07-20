Fuzul GYO, halka arz gelirini yatırımlarda kullanacak

Türkiye’de markalı konut sektörünün yenilikçi ve öncü temsilcilerinden biri olan Fuzul GYO, halka açılıyor. Şirket, bugün ve yarın 8,90 lira fiyattan talep toplamaya başlayacak. Halk Yatırım ve İntegral Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 63 milyon 860 bin milyon TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 28 milyon TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında satışa sunulacak.

Halka arzda satışa sunulacak payların %70’i yurt içi bireysel yatırımcılara, %15 yurt dışı kurumsal yatırımcılara ve %15’i yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 28,89 olacak. 254 milyon 140 bin TL olan halka arz öncesi mevcut sermaye, halka arz sonrası 318 milyon TL olacak. ‘FZLGY’ hisse koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek.

Rekabetçi şirket olacağız

Fuzul GYO’nun halka arzla, öz kaynak yapısını daha da güçlendirip daha rekabetçi bir şirket olacağını söyleyen Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, “30 yılı aşkın bir süredir faaliyetlerini sürdüren, yenilikçi iş modelleriyle yepyeni sektörler oluşturan grubumuz, gayrimenkul sektöründe de Fuzul GYO ile fark yaratmaya devam edecek. Bugüne kadar imza attığımız projelerle binlerce kişiyi ev sahibi yaptık ve birikimlerini en yüksek getirisi ile değerlendirmelerini sağladık. Şimdi bu deneyimimizi halka açılarak sermaye piyasalarına da yansıtmak istiyoruz” dedi.

Yapı stokunun yenilenmesi gerekiyor

Şu an Türkiye’de en önemli sektörün gayrimenkul olduğunu belirten Akbal, “Maalesef ülkemiz deprem fayları üzerinde bulunuyor. Bu nedenle yapı stoğumuzun yenilenmesi gerekiyor. Diğer yandan genç nüfusumuzun fazlalığı yeni ev ihtiyacını da her geçen gün artırıyor.

Gayrimenkul şirketlerinin bu talebe uygun, yeni teknolojilere sahip, sürdürülebilir ve ulaşılabilir konutlar üretmesi şart. İşte biz Fuzul GYO olarak, bu misyonla hareket ediyoruz. Aynı ilginin Borsa İstanbul’da da süreceğine inancımız tam. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle sermaye yapımızı güçlendirip çok daha uygun koşullarda konutlar üreterek halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Şirket halka arzdan elde edeceği 817,5 milyon TL geliri, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, şirkete değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesinde kullanacak. Halka arz gelirinin yüzde 85’i devam eden projelerin maliyetlerinin finansmanına ve arsa sahibine yapılacak ödemelere, yüzde 15’i ise mevcut kredi borçlarının geri ödenmesine ayıracak.

Gayrimenkul portföyü halka arz sürecine dahil olacak

Bugüne kadar Tem Avrasya, Başakcity, Kent Evila, Kent Ariva, Olimpa AVM, Olimpa Rezidans, Olimpa Park Plus, Vadiyaka Başakşehir ve 3. İstanbul Başakşehir projelerini hayata geçiren Fuzul GYO’nun devam eden projeleri arasında bulunan Barbaros 48, Başakşehir Avrasya 1, Başakşehir Avrasya 2, Başakşehir Avrasya 3, Fatih Otel gibi projeleri de halka arz sürecinde portföyünde yer alıyor.