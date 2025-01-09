Fuzul Holding Başkanı Akbal: 2025’in ikinci yarısında piyasalar daha da canlanacak
Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, 2025’in özellikle ikinci yarısında piyasaların daha da canlanacağını ifade etti. Akbal, yeni yatırımları da bu yıl devreye alacaklarını bildirdi.
Fuzul Holding, yatırımlarla geçirdiği 2024 yılının ardından 2025’te de hem inşaat ve finansta yatırımlarını genişleteceğini hem de enerji sektörüne adım atacağını açıkladı.
Önceki gün bir grup gazeteci ile sohbet toplantısı düzenleyen Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, 2024’ü "çok iyi" geçirdiklerini belirterek, “2025 daha da daha da iyi olacak. Yeni yatırımlarımızı devreye alacağız. Finans ve inşaat sektöründe büyüyoruz. Müşteri sadakatimiz yüksek" dedi. 2024’te hükümetin hedeflediği programı tam uyguladığını belirten Akbal, “2025’te de öyle olacağını görüyoruz. 2025’in özellikle ikinci yarısında piyasalar daha da canlanacak. Rahatlayacak. Krediler açılacak” ifadelerini kullandı.
TOKİ ve Emlak Konut ile çalışıyor
Krizlerin dönem dönem yaşandığı bir ülkede 33 yıldır şikâyet almadan yola devam ettiklerine dikkat çeken Mahmut Akbal, “33 senede on binlerce insanı ev ve araba sahibi yaptık. Ki bunları sektörümüzde devlet güvencesi olmadığı dönemde yaptık. Tasarruf Finansman tarafında BDDK güvencesinin oluşmasında da isteği en yüksek şirkettik.
Fuzul Yapı tarafında da GYO dönüşümünü tamamlayıp halka arz ettik, 1 milyon 350 bin katılımcı ile o zamana kadar ki borsaya açılan GYO’lar arasında ‘en yüksek katılımı’ yakaladık. 1,5 senede fiyatımız da 3,5 kat yükseldi. İnşaat sektöründe hem kendi projelerimizi geliştiriyoruz hem TOKİ ile hem Emlak Konut ile hem belediyeler ile hem yabancı ortaklıklar ile projeler geliştiriyoruz. Hepsinde de taahhütlerimizi yerine getirdik" bilgilerini paylaştı.
Regülasyon kurumsallaşma sağladı
"Türkiye’nin havası nasıl olursa olsun, bizim havamız hep iyi. Mutluyuz. Birbirini tamamlayan, devam eden, yatırımcının dar kısıtlı imkanlarını genişleten, onların da kazandığı bir ekosistem kurduk" diyen Mahmut Akbal, “33 yılda 33 tane şikayet gelmiş. Müşterilerimizin çoğunluğu referans ile geliyor. Bu da bizim işleri yaparken dikkatimizin, ilgimizin neticesi. Hâlihazırda BDDK, SPK ve TCMB şemsiyeleri altında, regülasyona tabiyiz. Bu süreçler bizi de daha hızlı kurumsallaştırdı” dedi.
"İmarı olmayan arsayı almıyoruz"
"Fuzul Topraktan bu sene yıldız şirketimiz olacak. Ayrıca vurgulamam lazım, biz imarı olmayan bir arsa almıyoruz. İmarı olanı alıyoruz" mesajı veren Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Değeri oluşacak yerleri alıyoruz. Yüzde 40 arsa maliyeti, yüzde 30 inşaat maliyeti yüzde 30 da müteahhit kârı olur normalde. Topraktan modelinde Yüzde 30 müteahhit kârını yüzde 10’a çekiyoruz. Yatırımcıya alırken yüzde 20 kazandırıyoruz. Bunu 60 aya yayıyoruz. Fuzul Topraktan için 2023 nadastı. 2024 ekme yılı oldu. 2025 ise biçme yılı olacak."
"Tasarrufu suistimal edenler oldu"
Fuzul Tasarruf tarafında BDDK’nın regülasyonlarına tabi olduklarını anımsatan Akbal, şunları aktardı: "Bu işi suistimal eden çok şirket oldu ama bizim de sektörümüzün de isteği ile regülasyonlar oluştu.
Yatırımcıyı imkanları ile biz sandık oluyoruz, parayı topluyoruz, ev sahibi yapıyoruz. Faiz düşükse de para değer kaybetmiyor, yine faiz yükü olmadan ama evin değerini de yitirmeden ev sahibi yapıyoruz. Keza Rubikpara işimizi tamamlayan proje oldu. Merkez Bankası’ndan lisans aldık. Nevita ile yabancıya konut satışı tarafında da yerlide oluşan talep boşluğunu tamamladık. İyi bir pazarlama ağı oluşturduk.
Dolayısıyla gayrimenkul geliştiricilerinin yakalandığı konut krizine yakalanmadık. Yeni nesil konaklama tarafında Newinn markamız ile hizmetimizi daha da çeşitlendirdik. Yabancılar ev aldığında kira kısmını çok sorguluyorlardı. Buna Newinn ile çözüm ürettik. Hep birbirini takviye eden işler yapıyoruz. Sigorta da böyle. Sattığımız evlerin arabaların güvencesini oradan verebiliyoruz. Fuzul Venture tarafında da start up’lara ve teknolojilere yatırım yapıyoruz. Bu şirketlerin hepsi 2025’te oturacak, şekillenecek."
"Orta ve alt kesime konut üretiminde boşluk oluştu"
Fuzul Topraktan’ın kısa bir sürede önemli bir boşluğu doldurduğunu öne süren Mahmut Akbal, “Sektöre baktığımızda markalı konut üreticilerinin bir kısmı dibe vurdu, bir kısmı da lükse kaydı, üst segmente hitap eder hale geldi. Fuzul GYO tarafında lüks konut üretiyoruz, bu tarafta talep güçlü, görüyoruz. Ancak orta ve bir alt kesim için konut üretiminde son 2 yıldır ciddi boşluk oluşmuş oldu. Bu kesime hitap edecek projeler için çalışma içerisindeydik. İlk 88 ünite ile başladık. 1 yıl gibi kısa sürede 8 ayrı projede 1644 üniteye ulaştık.
6 projenin satışı tamamlandı. Arsa satışları tamamlanan projelerimizde şimdi inşaatlarda başladı. 60 ayda insanlara topraktan girip ev sahibi olma imkanı veriyoruz. Vatandaşı kendi imkanı ile ev sahibi yapıyoruz. İlk proje teslimimiz 24 ay içinde olacak. Her 3 ayda bir yeni şantiyemiz devreye girecek. Fuzul Topraktan tarafında önce yatırımcılarımızla ön protokol imzalıyoruz. İnşaat esnasında isterse evi almayabilir.
Biz Topraktan modelinde katılımın yüzde 70 seviyelerinde kalacağını öngörmüştük ama yüzde 92’leri bulmuş durumda. Anaokulu gibi sosyal alanların kurgulandığı, aidat gibi giderlerin minimum olduğu, enerji verimliliği olan projeler geliştiriyoruz" dedi. Akbal, 10 yılda 1,3 milyar euro yatırımla 10 bin konut üretmeyi hedeflediklerini de belirtti ayrıca, "Rezidanslarda turizm konutu hizmeti veriyoruz. Dövize endeksli bir fiyatlama ile katma değerli yatırım imkanı sunuyoruz. Geleneksel otelcilikte de Fatih’te devreye aldığımız 4 yıldızlı otel ile varız” diye konuştu.
"Finansı yönetemezsen işler zorlaşır"
Mahmut Akbal her işin merkezinde finansı yönetmek olduğunu dile getirerek, “Finansı yönetemezseniz işler zorlaşıyor. 2025’te finans tarafında biraz daha yoğunluğu artıracağız" bilgisini aktardı. Rubikpara tarafında işlerin da büyüyeceğini vurgulayan Akbal, "Kasım 2023’te Rubikpara’yı devreye aldık. Elektronik para ödeme şirketi. Biz Rubikpara ile 4 temel hizmeti veriyoruz. İlki para transferi.
Yine dijital cüzdan ile mobil bankacılık hizmeti veriyoruz, sadece mevduat tutmuyoruz. Üçüncüsü sanal, fiziki ve soft pos hizmeti veriyoruz. Bu sene açık bankacılık hizmetini de devreye almış olacağız. Tüm işlemlerin tek yerden yönetildiği bir servis sunmuş olacağız. Aralık 2024 itibariyle 2 milyar liralık bir hacim yakaladık. Eczanelere özel proje geliştirdik. 250 işletmeye özel B2B hizmet veriyoruz" dedi.
Yüksek faiz onlara yaradı
Fuzul Tasarruf Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, piyasaların daraldığı, banka kredilerinin sıkıştığı bir yıl yaşandığını hatırlatarak, “Bu bizim için bir fırsat oldu. Orta ve bir altı gelire sahip hedef kitle portföyümüzde çoğunluğu oluşturmaya başladı. 100 bin yeni müşteri kazandık ve toplam ödeme yapan müşteri sayımız 80 binden 180 bine çıktı. Aylık 8 bin yeni müşteri kazanıyoruz. 70 şehirde 125 şubedeyiz.
Bu sene 15 yeni büyük ilçede de yapılanacağız. E-tapu gibi dijital uygulamalar da işlerimizi çok hızlandırdı. Teslimatlarımız da bu oranda arttı. Yatırımcılarımız en çok 80 aylık vadeye giriyorlar. Şu an sektörde 6 şirket hizmet veriyor, 4,5 milyar lira sermaye, 10 milyar lira aktif büyüklük ile hizmet veriyoruz" bilgilerini aktardı.