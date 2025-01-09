Fuzul Holding Başkanı Akbal:Türkiye’nin havası nasıl olursa olsun bizim havamız hep iyi

Fuzul Holding, yatırım­larla geçirdiği 2024 yı­lının ardından 2025’te de hem inşaat ve finansta yatı­rımlarını genişleteceğini hem de enerji sektörüne adım ata­cağını açıkladı.

Önceki gün bir grup gazeteci ile sohbet toplan­tısı düzenleyen Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mah­mut Akbal, 2024’ü "çok iyi" ge­çirdiklerini belirterek, “2025 daha da daha da iyi olacak. Yeni yatırımlarımızı devreye alaca­ğız. Finans ve inşaat sektörün­de büyüyoruz. Müşteri sadaka­timiz yüksek" dedi. 2024’te hü­kümetin hedeflediği programı tam uyguladığını belirten Ak­bal, “2025’te de öyle olacağını görüyoruz. 2025’in özellikle ikinci yarısında piyasalar daha da canlanacak. Rahatlayacak. Krediler açılacak” ifadelerini kullandı.

TOKİ ve Emlak Konut ile çalışıyor

Krizlerin dönem dönem ya­şandığı bir ülkede 33 yıldır şikâyet almadan yola devam et­tiklerine dikkat çeken Mahmut Akbal, “33 senede on binlerce insanı ev ve araba sahibi yaptık. Ki bunları sektörümüzde dev­let güvencesi olmadığı dönem­de yaptık. Tasarruf Finansman tarafında BDDK güvencesinin oluşmasında da isteği en yük­sek şirkettik.

Fuzul Yapı tara­fında da GYO dönüşümünü tamamlayıp halka arz ettik, 1 milyon 350 bin katılımcı ile o zamana kadar ki borsaya açılan GYO’lar arasında ‘en yüksek katılımı’ yakaladık. 1,5 sene­de fiyatımız da 3,5 kat yüksel­di. İnşaat sektöründe hem ken­di projelerimizi geliştiriyoruz hem TOKİ ile hem Emlak Ko­nut ile hem belediyeler ile hem yabancı ortaklıklar ile projeler geliştiriyoruz. Hepsinde de ta­ahhütlerimizi yerine getirdik" bilgilerini paylaştı.

Regülasyon kurumsallaşma sağladı

"Türkiye’nin havası nasıl olursa olsun, bizim havamız hep iyi. Mutluyuz. Birbirini ta­mamlayan, devam eden, yatı­rımcının dar kısıtlı imkanla­rını genişleten, onların da ka­zandığı bir ekosistem kurduk" diyen Mahmut Akbal, “33 yılda 33 tane şikayet gelmiş. Müşte­rilerimizin çoğunluğu referans ile geliyor. Bu da bizim işleri ya­parken dikkatimizin, ilgimizin neticesi. Hâlihazırda BDDK, SPK ve TCMB şemsiyeleri al­tında, regülasyona tabiyiz. Bu süreçler bizi de daha hızlı ku­rumsallaştırdı” dedi.

"İmarı olmayan arsayı almıyoruz"

"Fuzul Topraktan bu sene yıldız şirketimiz olacak. Ayrı­ca vurgulamam lazım, biz ima­rı olmayan bir arsa almıyoruz. İmarı olanı alıyoruz" mesajı ve­ren Akbal, sözlerini şöyle sür­dürdü: "Değeri oluşacak yerle­ri alıyoruz. Yüzde 40 arsa ma­liyeti, yüzde 30 inşaat maliyeti yüzde 30 da müteahhit kârı olur normalde. Topraktan modelin­de Yüzde 30 müteahhit kârını yüzde 10’a çekiyoruz. Yatırım­cıya alırken yüzde 20 kazandı­rıyoruz. Bunu 60 aya yayıyoruz. Fuzul Topraktan için 2023 na­dastı. 2024 ekme yılı oldu. 2025 ise biçme yılı olacak."

"Tasarrufu suistimal edenler oldu"

Fuzul Tasarruf tarafın­da BDDK’nın regülasyonları­na tabi olduklarını anımsatan Akbal, şunları aktardı: "Bu işi suistimal eden çok şirket ol­du ama bizim de sektörümü­zün de isteği ile regülasyonlar oluştu.

Yatırımcıyı imkanları ile biz sandık oluyoruz, para­yı topluyoruz, ev sahibi yapıyo­ruz. Faiz düşükse de para de­ğer kaybetmiyor, yine faiz yü­kü olmadan ama evin değerini de yitirmeden ev sahibi yapı­yoruz. Keza Rubikpara işimizi tamamlayan proje oldu. Mer­kez Bankası’ndan lisans aldık. Nevita ile yabancıya konut sa­tışı tarafında da yerlide oluşan talep boşluğunu tamamladık. İyi bir pazarlama ağı oluştur­duk.

Dolayısıyla gayrimenkul geliştiricilerinin yakalandığı konut krizine yakalanmadık. Yeni nesil konaklama tarafın­da Newinn markamız ile hiz­metimizi daha da çeşitlendir­dik. Yabancılar ev aldığında kira kısmını çok sorguluyor­lardı. Buna Newinn ile çözüm ürettik. Hep birbirini takviye eden işler yapıyoruz. Sigorta da böyle. Sattığımız evlerin ara­baların güvencesini oradan ve­rebiliyoruz. Fuzul Venture ta­rafında da start up’lara ve tek­nolojilere yatırım yapıyoruz. Bu şirketlerin hepsi 2025’te oturacak, şekillenecek."

"Orta ve alt kesime konut üretiminde boşluk oluştu"

Fuzul Topraktan’ın kısa bir sürede önemli bir boşluğu doldurduğunu öne süren Mahmut Akbal, “Sektöre baktığımızda markalı konut üreticilerinin bir kısmı dibe vurdu, bir kısmı da lükse kaydı, üst segmente hitap eder hale geldi. Fuzul GYO tarafında lüks konut üretiyoruz, bu tarafta talep güçlü, görüyoruz. Ancak orta ve bir alt kesim için konut üretiminde son 2 yıldır ciddi boşluk oluşmuş oldu. Bu kesime hitap edecek projeler için çalışma içerisindeydik. İlk 88 ünite ile başladık. 1 yıl gibi kısa sürede 8 ayrı projede 1644 üniteye ulaştık.

6 projenin satışı tamamlandı. Arsa satışları tamamlanan projelerimizde şimdi inşaatlarda başladı. 60 ayda insanlara topraktan girip ev sahibi olma imkanı veriyoruz. Vatandaşı kendi imkanı ile ev sahibi yapıyoruz. İlk proje teslimimiz 24 ay içinde olacak. Her 3 ayda bir yeni şantiyemiz devreye girecek. Fuzul Topraktan tarafında önce yatırımcılarımızla ön protokol imzalıyoruz. İnşaat esnasında isterse evi almayabilir.

Biz Topraktan modelinde katılımın yüzde 70 seviyelerinde kalacağını öngörmüştük ama yüzde 92’leri bulmuş durumda. Anaokulu gibi sosyal alanların kurgulandığı, aidat gibi giderlerin minimum olduğu, enerji verimliliği olan projeler geliştiriyoruz" dedi. Akbal, 10 yılda 1,3 milyar euro yatırımla 10 bin konut üretmeyi hedeflediklerini de belirtti ayrıca, "Rezidanslarda turizm konutu hizmeti veriyoruz. Dövize endeksli bir fiyatlama ile katma değerli yatırım imkanı sunuyoruz. Geleneksel otelcilikte de Fatih’te devreye aldığımız 4 yıldızlı otel ile varız” diye konuştu.

"Finansı yönetemezsen işler zorlaşır"

Mahmut Akbal her işin merkezinde finansı yönetmek olduğunu dile getirerek, “Finansı yönetemezseniz işler zorlaşıyor. 2025’te finans tarafında biraz daha yoğunluğu artıracağız" bilgisini aktardı. Rubikpara tarafında işlerin da büyüyeceğini vurgulayan Akbal, "Kasım 2023’te Rubikpara’yı devreye aldık. Elektronik para ödeme şirketi. Biz Rubikpara ile 4 temel hizmeti veriyoruz. İlki para transferi.

Yine dijital cüzdan ile mobil bankacılık hizmeti veriyoruz, sadece mevduat tutmuyoruz. Üçüncüsü sanal, fiziki ve soft pos hizmeti veriyoruz. Bu sene açık bankacılık hizmetini de devreye almış olacağız. Tüm işlemlerin tek yerden yönetildiği bir servis sunmuş olacağız. Aralık 2024 itibariyle 2 milyar liralık bir hacim yakaladık. Eczanelere özel proje geliştirdik. 250 işletmeye özel B2B hizmet veriyoruz" dedi.

Yüksek faiz onlara yaradı

Fuzul Tasarruf Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, piyasaların daraldığı, banka kredilerinin sıkıştığı bir yıl yaşandığını hatırlatarak, “Bu bizim için bir fırsat oldu. Orta ve bir altı gelire sahip hedef kitle portföyümüzde çoğunluğu oluşturmaya başladı. 100 bin yeni müşteri kazandık ve toplam ödeme yapan müşteri sayımız 80 binden 180 bine çıktı. Aylık 8 bin yeni müşteri kazanıyoruz. 70 şehirde 125 şubedeyiz.

Bu sene 15 yeni büyük ilçede de yapılanacağız. E-tapu gibi dijital uygulamalar da işlerimizi çok hızlandırdı. Teslimatlarımız da bu oranda arttı. Yatırımcılarımız en çok 80 aylık vadeye giriyorlar. Şu an sektörde 6 şirket hizmet veriyor, 4,5 milyar lira sermaye, 10 milyar lira aktif büyüklük ile hizmet veriyoruz" bilgilerini aktardı.