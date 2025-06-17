Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Başkanı Akbal: Her iki dakikada bir teslimat gerçekleştirdik

2024 yılında operasyonel ve­rimlilik ve müşteri odak­lı stratejileriyle hedefleri­nin üzerinde büyüdüklerini söy­leyen Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Türkiye’de tasarruf alış­kanlıklarına yeni bir soluk getir­meye ve ailelerin hayallerini ger­çeğe dönüştürmeye devam ettik­lerini söyledi.

Akbal, “Sektördeki 30 yılı aşkın tecrübemizle vatan­daşları ev, araç ve işyeri sahibi ya­pıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, ge­lecek kaygısının azalması ve bi­reysel refahın artması, toplumsal huzuru ve güven duygusunu da güçlendiriyor” dedi.

2024 rekorlar yılı oldu

“2024, bizim için adete rekor­lar yılı oldu” diyen Akbal, sözleri­ni şöyle sürdürdü: “Sektör ortala­masından daha fazla büyüdük ve pazar payımızı arttırdık. Aktif bü­yüklüğümüzü yüzde 400 oranında bir artışla 23,8 milyar TL’ye çıka­rarak, sektördeki etkimizi bir kez daha ortaya koyduk. Öz kaynakla­rımız da yüzde 345’lik bir artışla 6,04 milyar TL seviyesini geçer­ken, teslimat hacmimizde de bü­yük bir başarıya imza attık.

Yak­laşık 30 bin teslimat gerçekleşti­rerek, toplamda 17 milyar TL’lik teslimat hacmine ulaştık. Bu ba­şarının arkasında, müşteri odaklı yaklaşımımız, stratejik şube açı­lımlarımız ve yenilikçi finansal çözümlerimiz yatıyor. 2025’te de büyüme ivmemizi muhafaza ede­rek sektörün referans şirketi ol­maya devam edeceğiz. Fuzul ola­rak 2025’te büyüme yolculuğu­muzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Daha fazla kişinin tasarruf finans­manıyla tanışabilmesi adına şu­be ağımızı genişleterek, yeni iş fır­satları oluşturmaya, dolayısıyla da istihdama katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Ev, araç ve işyeri sahipliğine aracılık ediyoruz

Tasarruf finansman sektörün­de kuruldukları 1992’den bu yana Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerce insanın ev, araç ve iş yeri sahibi olmasına aracılık ettikleri­ni dile getiren Akbal, şöyle devam etti: “Her teslimat, bir ailenin ge­leceğine açılan kapı oldu. Son bir yılda 50 bin tasarruf sahibine ev, araç ve iş yeri teslimatı gerçekleş­tirdik.

Bu, her 2 dakikada bir yeni bir teslimat anlamına geliyor. El­de ettiğimiz bu hız ve verimlilik, yalnızca operasyonel kabiliyeti­mizin değil, aynı zamanda mode­limize duyulan güvenin bir sonu­cudur. Aynı dönemde 112 bin yeni müşteriyi sistemimize dâhil ede­rek, tasarruf finansmanının yay­gınlaşmasına öncülük ettik. 2025 yılı sonunda, 100 bin tasarruf sa­hibinin hayaline ortak olmuş ola­cağız. Ayrıca 200 bin yeni müşte­riyi daha sistemimize kazandır­mayı hedefliyoruz.”

Talepte son 4-5 yılda ciddi bir artış var

Sektörün, 2021’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru­mu (BDDK) tarafından getirilen köklü düzenlemelerle yeni bir dö­neme girdiğine işaret eden Eyüp Akbal, “Daha önce 30’a yakın şir­ketin bulunduğu sektörde sadece 6 şirketin lisans almaya hak ka­zanmasıyla, sektör daha sağlam temeller üzerine oturdu. Tüke­ticilerin sisteme güveni pekişti.

Sektörümüz, bu düzenlemelerin ardından daha istikrarlı bir yapı­ya kavuştu ve hacmini büyüttü. 2020 yılının sonunda tasarruf fi­nansman sektöründeki müşteri sayısı yaklaşık 140 bindi, 2024 yı­lı sonu itibarıyla ise sayı 550 bine yaklaştı.

Sektöre olan talepte son 4-5 yıldır ciddi bir artış söz konu­su” dedi. BDDK’nın getirdiği her yeni kuralı, sektörün sağlığı ve tü­keticinin korunması adına atılan önemli bir adım olarak gördük­lerini dile getiren Eyüp Akbal, “Bu denetimi bir güvence olarak kabul ediyoruz. Regülasyondan önceki yıl yani 2020’de tasarruf finansman sektörünün aktif bü­yüklüğü, 8 milyar civarındaydı, 2024 yılı sonu itibarıyla 90 mil­yarı aştığını görüyoruz” değer­lendirmesinde bulundu.

Asgari ücretli ya da emekliler için ev sahipliği imkanı var

Tasarruf finansmanı sektörüne ilginin, yüksek enflasyon ve faiz ortamında belirgin şekilde arttığını gözlemlediklerine dikkati çeken Eyüp Akbal, “Krediye erişimin zorlaşması ve faiz oranlarının yükselmesi, geleneksel finansman yöntemlerini birçok kişi için ulaşılmaz hâle getirdi. Bu durum, tasarruf finansmanını daha cazip ve erişilebilir bir alternatif olarak ön plana çıkardı. Sektör, faiz yükü olmadan bütçeye uygun finansal çözümler sunuyor, peşinat zorunluluğu bulunmadığı gibi, ödeme tutarı ve vade sayısı da kişisel tercihlere göre belirlenebiliyor.

Bir örnekle açıklamam gerekirse şöyle söyleyebilirim: Diyelim ki kişi, 1 milyonluk bir araç finansmanına ihtiyaç duyuyor. Bu finansmanı bankadan karşılamak istediğinde çok ciddi faiz oranlarıyla karşı karşıya kalıyor. Oysa Fuzul sisteminde yaklaşık 1 milyon 70 bin TL ödeyerek 1 milyonluk finansmana erişim mümkün. Özetleyecek olursam Fuzul sistemiyle kişiler, ödemelerini kendileri belirleyecekleri için tabii ki asgari ücretle ya da emekli maaşıyla da rahatlıkla ev sahibi olabilirler.

Hedef yıl sonu 150 şubeye ulaşmak

Şube ağlarını genişletmeyi sürdürdüklerini söyleyen Akbal, “Hâlihazırda 131 şube ve yaklaşık 2 bin çalışanıyla Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış durumdayız ve şubeleşme ağımızı hızla genişletmeye devam edeceğiz. Hedefimiz yıl sonunda 150 şubeye ulaşmak” dedi.