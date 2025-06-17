Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Başkanı Akbal: Her iki dakikada bir teslimat gerçekleştirdik
Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “2024 bizim için adeta rekorlar yılı oldu. 112 bin yeni müşteri kazandık. Son bir yılda 50 bin tasarruf sahibine ev, araç ve işyeri teslimatı yaptık. Bu, her iki dakikada bir yeni bir teslimat anlamına geliyor. 2025 sonunda, 100 bin tasarruf sahibinin hayaline ortak olmuş olacağız” açıklamasında bulundu.
2024 yılında operasyonel verimlilik ve müşteri odaklı stratejileriyle hedeflerinin üzerinde büyüdüklerini söyleyen Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Türkiye’de tasarruf alışkanlıklarına yeni bir soluk getirmeye ve ailelerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ettiklerini söyledi.
Akbal, “Sektördeki 30 yılı aşkın tecrübemizle vatandaşları ev, araç ve işyeri sahibi yapıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, gelecek kaygısının azalması ve bireysel refahın artması, toplumsal huzuru ve güven duygusunu da güçlendiriyor” dedi.
2024 rekorlar yılı oldu
“2024, bizim için adete rekorlar yılı oldu” diyen Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektör ortalamasından daha fazla büyüdük ve pazar payımızı arttırdık. Aktif büyüklüğümüzü yüzde 400 oranında bir artışla 23,8 milyar TL’ye çıkararak, sektördeki etkimizi bir kez daha ortaya koyduk. Öz kaynaklarımız da yüzde 345’lik bir artışla 6,04 milyar TL seviyesini geçerken, teslimat hacmimizde de büyük bir başarıya imza attık.
Yaklaşık 30 bin teslimat gerçekleştirerek, toplamda 17 milyar TL’lik teslimat hacmine ulaştık. Bu başarının arkasında, müşteri odaklı yaklaşımımız, stratejik şube açılımlarımız ve yenilikçi finansal çözümlerimiz yatıyor. 2025’te de büyüme ivmemizi muhafaza ederek sektörün referans şirketi olmaya devam edeceğiz. Fuzul olarak 2025’te büyüme yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Daha fazla kişinin tasarruf finansmanıyla tanışabilmesi adına şube ağımızı genişleterek, yeni iş fırsatları oluşturmaya, dolayısıyla da istihdama katkı sunmaya devam edeceğiz.”
Ev, araç ve işyeri sahipliğine aracılık ediyoruz
Tasarruf finansman sektöründe kuruldukları 1992’den bu yana Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerce insanın ev, araç ve iş yeri sahibi olmasına aracılık ettiklerini dile getiren Akbal, şöyle devam etti: “Her teslimat, bir ailenin geleceğine açılan kapı oldu. Son bir yılda 50 bin tasarruf sahibine ev, araç ve iş yeri teslimatı gerçekleştirdik.
Bu, her 2 dakikada bir yeni bir teslimat anlamına geliyor. Elde ettiğimiz bu hız ve verimlilik, yalnızca operasyonel kabiliyetimizin değil, aynı zamanda modelimize duyulan güvenin bir sonucudur. Aynı dönemde 112 bin yeni müşteriyi sistemimize dâhil ederek, tasarruf finansmanının yaygınlaşmasına öncülük ettik. 2025 yılı sonunda, 100 bin tasarruf sahibinin hayaline ortak olmuş olacağız. Ayrıca 200 bin yeni müşteriyi daha sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz.”
Talepte son 4-5 yılda ciddi bir artış var
Sektörün, 2021’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından getirilen köklü düzenlemelerle yeni bir döneme girdiğine işaret eden Eyüp Akbal, “Daha önce 30’a yakın şirketin bulunduğu sektörde sadece 6 şirketin lisans almaya hak kazanmasıyla, sektör daha sağlam temeller üzerine oturdu. Tüketicilerin sisteme güveni pekişti.
Sektörümüz, bu düzenlemelerin ardından daha istikrarlı bir yapıya kavuştu ve hacmini büyüttü. 2020 yılının sonunda tasarruf finansman sektöründeki müşteri sayısı yaklaşık 140 bindi, 2024 yılı sonu itibarıyla ise sayı 550 bine yaklaştı.
Sektöre olan talepte son 4-5 yıldır ciddi bir artış söz konusu” dedi. BDDK’nın getirdiği her yeni kuralı, sektörün sağlığı ve tüketicinin korunması adına atılan önemli bir adım olarak gördüklerini dile getiren Eyüp Akbal, “Bu denetimi bir güvence olarak kabul ediyoruz. Regülasyondan önceki yıl yani 2020’de tasarruf finansman sektörünün aktif büyüklüğü, 8 milyar civarındaydı, 2024 yılı sonu itibarıyla 90 milyarı aştığını görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Asgari ücretli ya da emekliler için ev sahipliği imkanı var
Tasarruf finansmanı sektörüne ilginin, yüksek enflasyon ve faiz ortamında belirgin şekilde arttığını gözlemlediklerine dikkati çeken Eyüp Akbal, “Krediye erişimin zorlaşması ve faiz oranlarının yükselmesi, geleneksel finansman yöntemlerini birçok kişi için ulaşılmaz hâle getirdi. Bu durum, tasarruf finansmanını daha cazip ve erişilebilir bir alternatif olarak ön plana çıkardı. Sektör, faiz yükü olmadan bütçeye uygun finansal çözümler sunuyor, peşinat zorunluluğu bulunmadığı gibi, ödeme tutarı ve vade sayısı da kişisel tercihlere göre belirlenebiliyor.
Bir örnekle açıklamam gerekirse şöyle söyleyebilirim: Diyelim ki kişi, 1 milyonluk bir araç finansmanına ihtiyaç duyuyor. Bu finansmanı bankadan karşılamak istediğinde çok ciddi faiz oranlarıyla karşı karşıya kalıyor. Oysa Fuzul sisteminde yaklaşık 1 milyon 70 bin TL ödeyerek 1 milyonluk finansmana erişim mümkün. Özetleyecek olursam Fuzul sistemiyle kişiler, ödemelerini kendileri belirleyecekleri için tabii ki asgari ücretle ya da emekli maaşıyla da rahatlıkla ev sahibi olabilirler.
Hedef yıl sonu 150 şubeye ulaşmak
Şube ağlarını genişletmeyi sürdürdüklerini söyleyen Akbal, “Hâlihazırda 131 şube ve yaklaşık 2 bin çalışanıyla Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış durumdayız ve şubeleşme ağımızı hızla genişletmeye devam edeceğiz. Hedefimiz yıl sonunda 150 şubeye ulaşmak” dedi.