Fuzul Yapı’dan Beşiktaş’a yeni proje

İstanbul Başakşehir’de geçen yıl hayata geçirdiği Başakşehir Avrasya projesinde bir günde 405 daire satışı ile dikkatleri üzerine çeken Fuzul Yapı, bu yıl da Beşiktaş’ta özel bir projeye başlayacak. Emlak Konut GYO güvencesi ile sene sonunda inşaatına başlanacak Beşiktaş projesi, Balmumcu’da konumlanıyor.

Barbaros Bulvarı’na cepheli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne ait riskli bir binanın da yer aldığı 3 bin 357 metrekare alanda özel bir proje hayata geçireceklerini belirten Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, "Konumuyla İstanbul’un tam ortasında yer alan projemiz, hem yeşil dostu konsepti hem de tasarımı ile öne çıkacak. İstanbul’un en değerli projesini hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha önce hayata geçirdikleri projelerde de Fuzul Yapı yatırımcılarına ortalama yüzde 76 prim kazandırdıklarını aktaran Akbal, "Dolayısıyla sadık müşteri portföyümüz oluştu. Beşiktaş’ta ise en değerli projemiz ile farkımızı ortaya koyacağız." diye konuştu.

Özellikle salgın sonrası oluşan hassasiyetlere göre özel bir proje hayata geçireceklerini söyleyen Akbal, "Bu proje Fuzul Yapı’nın yıllarca edindiği tecrübenin izlerini taşıyacak." dedi.