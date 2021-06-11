Fuzulev, ilk beş ayda ciroda yüzde 87 büyüdü

Türkiye genelinde 108 şubesi ile hizmet veren Fuzulev, 2021 yılı ilk beş ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre ilk beş ayda binlerce yeni kişiyi sisteme dahil ederek ev ve otomobil sahibi yapan Fuzulev, ciroda da yüzde 87 büyüdü. Mayıs ayında ise, nisana kıyasla yüzde 49 ciro artışı sağlayan Fuzulev, yılı en az iki kat büyüme ile kapatmayı hedefliyor.

Sonuçlara göre, Fuzulev’in cirosunda yılın ilk 5 ayındaki genel büyümesi yüzde 87 olurken, bölgelere göre bu oran değişiklik gösterdi. Söz konusu dönemde Ankara yüzde 146’lık büyüme kaydeden Fuzulev, Bursa'da yüzde 102, İstanbul'da ise yüzde 94 büyüdü.

İlk beş aya ilişkin performanslarını değerlendiren Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Faizsiz, tasarrufa dayalı finansman sistemi ile ev ve otomobil sahibi yapan şirketlere BDDK yönetmeliği ile devlet kontrolünün gelmesinin satışları ivmelediğini söyledi.

İnsanların yüksek faizle ev sahibi olmak istemediğini belirten Akbal, “Banka kredisi ile ev alanlar en az bir evi de bankaya almış oluyor. Bu gerçek nedeniyle her geçen gün tasarruf finansman modeline ilgi artıyor. Yapılan regülasyon sonrası devlet kontrolüne girmemiz de vatandaş için önemli bir güvence oldu. Pandemi koşullarına rağmen Fuzulev olarak yılın ilk 5 ayında ciromuzu, geçen senenin aynı dönemine göre 2 kata yakın artırdık. Bu oranlarla birlikte satışlarımız da katlanarak artacak.” şeklinde konuştu.

"İki kata yakın artışta online satış etkili oldu"

Pandemiye bağlı kısıtlamalarda, şubelerinin de kapalı olmasına rağmen online satışlar ile geçen senenin rakamlarını aşmayı başardıklarını anlatan Eyüp Akbal, “Pandemi sürecinde hem ülkemiz hem de tüm dünya sıkıntılar yaşadı. Ama bu süreci zorluklara ve yeni koşullara uyum sağlamak için bir fırsat olarak kullandık. Türkiye genelinde 108 şubemiz var ve büyümeye devam ediyoruz. Fakat kısıtlamalarda şubelerimiz de açılmadı. Bu noktada teknolojik alt yapımızı geliştirerek internet üzerinden online satışlara yöneldik. Özellikle mayıs ayındaki 17 günlük kapanmada satışlarımızın tamamı online gerçekleşti. Mayıs ayında ev ve otomobil sahibi olmak isteyen ve sistemimize dahil olanların sayısı da, tam kapanmaya rağmen nisan ayına göre yüzde 49 arttı. Bundan sonra şirket olarak bu tür inovatif çözümlerimiz sürecek.” açıklamasını yaptı.