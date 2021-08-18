GABORAS, gayrimenkul alım-satım, kiralama ve kiraya vermeyi tek noktada topladı

GABORAS, gayrimenkul alım satım, kiralama ve kiraya verme piyasasını dijital ortamda 360 derece hizmet verecek bir ticaret platformuyla tanıştırmaya hazırlanıyor.

Gayrimenkul sektöründe alıcı, satıcı, kiralayan, kiraya veren, özel taleplerde bulunan, aracı ve temsilci olarak yer alan tüm gerçek ve tüzel kişi veya kuruluşları bir araya getiren platformda, gayrimenkul alım-satım, kiralama ve kiraya verme işlemleri artık tek bir noktadan yürütülebilecek.

Platform; yerel ağ hizmeti, mülk yönetimi, raporlama ve sunum hizmeti, tapu takip ve uyarı hizmetlerinin yanı sıra birinci/ ikinci el satışlardan, devir, kredilendirme ve sigortalamaya kadar gayrimenkulün tüm süreçlerinin tek bir noktadan yerine getirilebileceği yenilikçi bir otomasyon sistemiyle tasarlandı.

"Sektörün aktörlerini buluşturacak en kapsamlı piyasa"

GABORAS İcra Kurulu Üyesi Dinçer Gökçe, geliştirdikleri yeni sistemle kullanıcıların hızlı, kolay ve güvenli online gayrimenkul ticareti ile ilk kez tanışacağını belirterek, “Bireysel ve kurumsal yatırımcılardan emlak danışmanlarına, gayrimenkul geliştiricilerinden değerleme uzmanlarına, portföy sahiplerine ve bankalara kadar sektörümüzün tüm aktörlerinin hukuki ve mali güvencelerle korunacağı bu piyasa, dijital ortamda mülk sergileme, teklif ve talep yönetme, analiz yapma, uçtan uca alım-satım, kiralama ve kiraya verme işlemlerinin gerçekleştirileceği bir 'Güvenli Gayrimenkul Piyasası'." ifadelerini kullandı.

Gökçe, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların mülklerini teklif verme ve talep oluşturma yoluyla satışa ya da kiraya verebileceği platformda mülkle ilgili bir arz ya da talep oluşturma işlemi gerçekleştirildiğinde, bunları hem amaca göre yönetme hem de sürecin tamamında eşlik edici konumda olduklarını aktardı.

"Global pazarlama imkanı sağlıyor"

GABORAS’ın sektördeki potansiyel alıcılara nitelikli, güvenilir ve liyakata dayalı hizmet sunabilmek için yerel hizmet ağı oluşturduğunu kaydeden Dinçer Gökçe, alanında uzman gayrimenkul danışmanlarından oluşan bu ağ sayesinde gayrimenkul arzında doğrulanmış bilgi sağlandığını belirtti.

Platformun gayrimenkul danışmanlarına olan katkısını aktaran Gökçe, şöyle konuştu: “Gayrimenkulü görerek almak isteyenler için de mülkün temizlenip hazırlanması, yerel ilan afişlerinin asılması, gelen müşterilere mülkün gösterilmesi, sözleşmenin ardından tapu dairesinde ve diğer ortamlarda verilmesi gereken mali ve hukuki hizmetler GABORAS Yerel Ağ Üyeleri’nce sağlanır. Büyük hacimli, nitelikli gayrimenkul ticaretinde uzman kurumların desteğine kavuşma ve doğrudan ilgililer arasında yürütülen işlemlerle doğru ve hızlı ticaret yapma imkanı veren sistem, varlık yönetiminde en yüksek verimi elde etmek için de uzmanlık sağlıyor. Danışmanların GABORAS’ın ulusal pazarlama ağından yararlanabilmesi en önemli avantajlardan biri. Sisteme portföylerini ekleyerek süreci tek ekran üzerinde yönetme imkanına kavuşabilen emlak danışmanları, güncel değer tespiti gerçekleştirebiliyor, tüm gayrimenkullerle ilgili tek tıkla sunum hizmeti alarak müşterilerine sunabiliyor, meslektaşları ile network kurarak bölgesinde önerilen uzmanlar arasına girme şansını sağlayabiliyor."