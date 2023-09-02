GAIN, Fenerbahçe kadın basketbol takımının sponsoru oldu

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, GAİN'in logosunun bu sezon takımın ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçlarındaki formalarının sırtındaki numaranın üzerinde yer alacağı ifade edildi.

Açıklamada, logonun EuroLeague maçlarında diğer sponsor logoyla beraber sırttaki numaranın altında buluncağı da kaydedildi.

Açıklamada, "Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, GAİN'e dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin diyoruz. Destekleri için teşekkür ediyoruz." denildi.