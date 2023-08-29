Galata Menkul, BİM'in hedef fiyatını güncelledi!
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı. Galata Menkul, BİM Birleşik Mağazalar için hedef fiyatını 232 TL’den 309 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “tut” olarak sürdürdü.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı.Geçtiğimiz günlerde açıklanan 9 hedef fiyatın ardından bir kurum daha BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) için hedef fiyatını açıkladı.
Galata Menkul
Galata Menkul, BİM Birleşik Mağazalar için hedef fiyatını 232 TL’den 309 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “tut” olarak sürdürdü.