Galata Menkul, Doğuş Otomotiv'in hedef fiyatını yükseltti!
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda birçok kurum şirketin hedef fiyatında değişiklik yapmıştı. Galata Menkul de Doğuş Otomotiv'in hedef fiyatını 197,4 TL’den 394 TL’ye yükselterek, “al” tavsiyesini sürdürdü.
Haber Merkezi
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2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda birçok kurum şirketin hedef fiyatında değişiklik yapmıştı. Galata Menkul de Doğuş Otomotiv'in hedef fiyatını revize etti.
Galata Menkul
Galata Menkul, Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 197,4 TL’den 394 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.