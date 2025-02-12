Galataport 2025'i değerlendirdi! Sefer ve yolcu sayısında beklenen artışı açıkladı...

Kruvaziyer turizmine hizmet veren Galataport İstanbul, küresel pek çok şirket tarafından başlangıç ve bitiş seferlerinin yapıldığı ana liman olarak kullanılıyor. Galataport’u ana liman olarak kullanan yolcu sayısı geçen sene 96.000 iken, aynı dönemi liman, 64 gemi ve 400.000 yolcu ile kapattı.

Limanın 2025 hedefinde ise sefer sayısını yüzde 37, yolcu sayısını ise yüzde 46 oranında artırmak var. Bu yıl 225 gemi ve 585.000 yolcu ağırlamaya hazırlanan liman, Nisan 2025’e kadar her çarşamba limanının kapılarını MSC Sinfonia gemisine açarak İstanbul’da mevsimsel takvimi değiştirip ilk kez kış kruvaziyer turizmini de başlatmış oldu.

Ekonomiye 6 kat fazla katkı

Kruvaziyer yolcuları seyahatlerine başlamadan veya tatillerini bitirdikten sonra İstanbul’u da keşfetmeye zaman ayırdığından, ana liman kruvaziyer yolcusunun ülke turizmine katkısı standart bir turistin yaklaşık 6 katını buluyor.

Limanın Avrasya Patent Örgütü, Avrupa Patent İdaresi ve Amerikan Patent İdaresi tarafından tescillenmiş “geçici gümrüklü saha” konsepti, kruvaziyer firmaları ve yolcuları için de İstanbul’u daha cazip kılıyor.