Galataport ile Boğaz’a inen Kirpi Avrupa’ya açılacak

Kirpi markasıyla ilk restoranını 2000 yılında İstanbul Kozyatağı’nda açan Lestat Gıda, Koşuyolu, Erenköy, Buyaka, Akasya ve Suadiye’nin ardından Galataport’ta da yeni bir şube açtı. Galataport ile Boğaz kenarındaki ilk şubesini hizmete sokan Kirpi, bu noktadan da Avrupa yakası ve diğer şehirlere de açılmayı hedefliyor. “Nitelikli ve doğru lokasyonlarda hedefimizi gerçekleştirme amacıyla maalesef teklif edilen onlarca lokasyonu reddetmek zorunda kalıyoruz” diyen Lestat Gıda AŞ Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Caner Dınız, bu yıl içinde bir ya da iki şube daha açmak için görüşmeler yaptıklarını kaydetti. İstanbul dışında İzmir ve Ankara’yı ilk olarak hedefledikleri yerler olarak aktaran Dınız, yakın zamanda Avrupa’ya açılacaklarının da duyurusunu yaptı. Dınız, “Kirpi misafirlerinin yüzde 20’si yabancı oluyor. Özellikle Avrupalı misafirlerimiz restoranlarımıza büyük ilgi gösteriyor. Yemeklerimizi, dekarasyonumuzu ve hizmetimizi çok sevdiklerini, kendi ülkelerinde de Kirpi’yi görmek istediklerini paylaşıyorlar. Bu ilgi elbette bizi çok mutlu etti ve Avrupa’ya açılma hedefimizi ön plana taşıdı” dedi. Şu anda Kirpi olarak Avrupa’ya açılma projesi üzerinde çalıştıklarını paylaşan Dınız, çok ciddi altyapı ve görüşmeler yaptıkları üç ülkeyi Hollanda, Almanya ve İngiltere olarak açıkladı.

3 yılda 40 şube açılacak

Dınız, şunları söyledi: “Bu yıl içinde metropollerde açmayı hedeflediğimiz restoranlarımızda lezzetlerimizi Avrupalılar ile tanıştıracağız. Sosyal nitelikli gıda perakendesi alanında büyük başarılar yakalayacağımızdan, ülkemize döviz kazandıracağımızdan, markamızı uluslararası platformda başarı ile temsil edeceğimizden eminiz. Yurtdışı hamlesiyle birlikte hizmet ihracatına katkı sunmayı hedefliyoruz. 3 yılda yurtiçi ve yurtdışında toplam 40 şubeye ulaşacağız.”

İstihdam sayısı artıyor

2022 yılının kendileri için çok başarılı geçtiğini kaydeden Dınız, “Geçen yıl ciromuzu yüzde 100’ün üzerinde arttırmayı başardık. Kirpi Galataport şubemizle ilave 60 kişilik istihdamımızla birlikte çalışan sayımız yaklaşık 300’e ulaştı.

Bu yıl içinde İstanbul’da üç yeni şube açmayı hedefliyoruz. Bu şubelerde 180 kişilik ilave istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Partnership görüşmelerimiz ile önümüzdeki 3 yılda, yurtiçinde ve yurtdışında toplam 40 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bir üst segment hitap etmek için yeni marka yolda

Markalaşma çalışmaları kapsamında bir üst segmente hitap eden yeni bir markayı devreye almayı planladıklarını açıklayan Caner Dınız, “Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda genele hitap edecek, fiyatların biraz daha uygun olduğu bir alt markamız için de çalışmalarımız var” dedi.