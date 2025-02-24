Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 5G deneyimi yaşanacak

Türk Telekom, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına gelen taraftarlara 5G deneyimi sunacak.

Bu akşamki derbiye yönelik açıklama yapan Şirket CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olarak fiber altyapımızın gücünü mobile yansıttığımız fiber mobilite çağında 5G teknolojisini hayatın tüm alanlarında sunuyoruz. Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında çok önemli bir yeniliğe imza atarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’a kurduğumuz 5G Mobil Şebekemizi taraftarların deneyimine sunduk. Maç esnasında stadyumdaki taraftarlar yüksek hızlı internet ile yepyeni bir deneyim yaşadı. Şimdi de Trendyol Süper Lig’in 25’inci haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde 5G deneyimini taraftarlara sunacağız. Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olarak, bu deneyimi 4 büyük spor kulübünün stadında kullanıcılara sunmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.