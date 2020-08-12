Galatasaray, yeni sponsorunu KAP'a bildirdi

SIXT rent a car, Galatasaray ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre SIXT rent a car, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Galatasaray’ın ana sponsoru oldu. Bu anlaşma ile Sixt markası iki sezon boyunca Galatasaray’ın formasının göğsünde yer alacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısı ve imza töreninde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, SIXT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem

Hancan ve SIXT Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin, SIXT Türkiye Genel Müdürü Murat Timur yer aldı.



Kulüplerin yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alındığında yapılan bu sponsorluk anlaşması ile Galatasaray'ın, marka gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Pandemi döneminde yaşanan bütün maddi zorluklara karşın, Galatasaray’ın ne kadar büyük bir marka olduğu bugün kanıtlandı.



Önümüzdeki iki sezon için ana sponsorumuz, dünya çapında dev bir araç kiralama şirketi olan SIXT rent a car. Bu sözleşmenin maddi değeri, ikinci sezon için geçerli olacak artış ile birlikte 40 milyon TL’yi aşkın bir tutara denk geliyor. Bu, özellikle Türk futbolunun sponsorlar açısından sıkıntılı olduğu süreçte imza altına alınan çok başarılı bir anlaşma." şeklinde konuştu.



SIXT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ise, "Uluslararası arenada başarısını kanıtlamış, marka değeri en yüksek futbol takımlarımızdan Galatasaray’a, SIXT rent a car olarak ana sponsor olmaktan dolayı mutluyuz. Bu proje ve yapılan iş birliği temelde Galatasaray aracılığı ile ülkemize yapılan uluslararası bir yatırım. Galatasaray sadece Avrupa’da yedi milyonun üzerinde taraftarı olan, uluslararası platformda gücünü kanıtlamış global bir marka.Bu anlaşma ile SIXT Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere bu bölgelerdeki ülkelerde Galatasaray markası ile birlikte marka algısına ve ticari sonuçlarına değer katacaktır.



Galatasaray’ın sosyal medya platformlarında dünya kulüpleri sıralamasında ilk on içerisindeki konumu bu realiteyi perçinleyen ve de bizi de bu yatırıma cesaretlendiren önemli bir faktör. Bununla beraber, önümüzdeki iki sezon boyunca, Galatasaray ile olan sponsorluk iş birliğimizde taraftarlarımızı da mutlu edecek çalışmalarımız olacak. SIXT Türkiye olarak, bu önemli anlaşmayı hayata geçirme hususunda katkılarından dolayı sayın Başkanımıza ve değerli yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.