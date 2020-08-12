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Galatasaray, yeni sponsorunu KAP'a bildirdi

Dünyanın önde gelen araç kiralama şirketlerinden SIXT rent a car, Galatasaray Spor Kulübü Futbol Takımının Ana Sponsoru oldu. SIXT, Galatasaray’a önümüzdeki 2 sezon için toplam 40 milyon TL’yi aşan katkı sağlayacak.

Galatasaray, yeni sponsorunu KAP'a bildirdi
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SIXT rent a car, Galatasaray ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması  imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre SIXT rent a car, 2020-21 ve 2021-22  sezonlarında Galatasaray’ın ana sponsoru oldu. Bu anlaşma ile Sixt  markası iki sezon boyunca Galatasaray’ın formasının göğsünde yer  alacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda  düzenlenen basın toplantısı ve imza töreninde Galatasaray Spor Kulübü  Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, SIXT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem
Hancan ve SIXT Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin, SIXT Türkiye Genel Müdürü Murat Timur yer aldı.

Kulüplerin yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alındığında  yapılan bu sponsorluk anlaşması ile Galatasaray'ın, marka gücünü bir  kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Pandemi döneminde yaşanan bütün maddi zorluklara karşın, Galatasaray’ın ne kadar büyük bir marka olduğu bugün kanıtlandı.

Önümüzdeki iki sezon için ana sponsorumuz, dünya çapında dev bir araç  kiralama şirketi olan SIXT rent a car. Bu sözleşmenin maddi değeri,  ikinci sezon için geçerli olacak artış ile birlikte 40 milyon TL’yi  aşkın bir tutara denk geliyor. Bu, özellikle Türk futbolunun  sponsorlar açısından sıkıntılı olduğu süreçte imza altına alınan çok  başarılı bir anlaşma." şeklinde konuştu.

SIXT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ise, "Uluslararası arenada başarısını kanıtlamış, marka değeri en yüksek  futbol takımlarımızdan Galatasaray’a, SIXT rent a car olarak ana  sponsor olmaktan dolayı mutluyuz. Bu proje ve yapılan iş birliği  temelde Galatasaray aracılığı ile ülkemize yapılan uluslararası bir  yatırım. Galatasaray sadece Avrupa’da yedi milyonun üzerinde taraftarı  olan, uluslararası platformda gücünü kanıtlamış global bir marka.Bu  anlaşma ile SIXT  Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler  başta olmak üzere bu bölgelerdeki ülkelerde Galatasaray markası ile  birlikte marka algısına ve ticari sonuçlarına değer katacaktır.

Galatasaray’ın sosyal medya platformlarında dünya kulüpleri  sıralamasında ilk on içerisindeki konumu bu realiteyi perçinleyen ve  de bizi de bu yatırıma cesaretlendiren önemli bir faktör. Bununla  beraber, önümüzdeki iki sezon boyunca, Galatasaray ile olan sponsorluk  iş birliğimizde taraftarlarımızı da mutlu edecek çalışmalarımız  olacak. SIXT Türkiye olarak, bu önemli anlaşmayı hayata geçirme  hususunda katkılarından dolayı sayın Başkanımıza ve değerli yönetim  kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

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