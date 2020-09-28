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Galatasaray'dan formaya yeni sponsor

Galatasaray, Nesine.com ile futbol takımı forma kol sponsorluğu kapsamında anlaşma imzaladı.

Galatasaray'dan formaya yeni sponsor
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Galatasaray, Nesine.com ile futbol takımı forma kol sponsorluğu kapsamında anlaşma imzaladı. Nesine.com, Galatasaray’ın “Resmi Bahis Sponsoru” olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol takımının oynayacağı karşılaşmalarda forma kol sponsoru oldu.

Galatasaray, sezon boyunca oynayacağı karşılaşmalarda kolunda “Nesine.com” reklamlı forma ile mücadele edecek.

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