Galatasaray'dan formaya yeni sponsor
Galatasaray, Nesine.com ile futbol takımı forma kol sponsorluğu kapsamında anlaşma imzaladı.
Galatasaray, Nesine.com ile futbol takımı forma kol sponsorluğu kapsamında anlaşma imzaladı. Nesine.com, Galatasaray’ın “Resmi Bahis Sponsoru” olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol takımının oynayacağı karşılaşmalarda forma kol sponsoru oldu.
Galatasaray, sezon boyunca oynayacağı karşılaşmalarda kolunda “Nesine.com” reklamlı forma ile mücadele edecek.