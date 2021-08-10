Galatasaray'ın yeni sponsoru Getir

Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni forma kol sponsoru Getir oldu.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması imza törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp ve Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek katıldı.

Çok özel bir iş birliğine imza attıklarını dile getiren Bengiserp, "Galatasaray yönetimi olarak sponsorlarımızı sadece belli bir süre için maddi destek veren kuruluşların üzerinde görüyoruz. Dünyada en çok tanınan Türk spor markası üzerinde yer almak umarım Getir'e değer katacak. Bu proje kapsamında değerli destekleri için Getir'e teşekkür ediyorum." diye konuştu. Bengiserp, anlaşmanın önümüzdeki sezon için geçerli olduğunu söyledi.

Tuncay Tütek ise Getir'i 2015 yılında kurduklarını vurgulayarak, "Spor toplumları birleştiren, kucak açan bir dal. Futbol bunun için de çok dinamik. Futbolda bizim son birkaç yıldır yatırımlarımız başladı, burada artarak devam ediyor. Galatasaray'ın burada özel bir yer var. Galatasaray en köklü kulüplerden, milyonlarca taraftarı var. Avrupa'da önemli başarılar elde etmiş bir kulübümüz. Galatasaray ile ortaklık bize gurur veriyor. Bu sezonun Galatasaray'a ve Türk futboluna hayırlı olmasını ve birlikteliğimizin artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Getir sene sonu ABD’de

Tütek, “Bu yılın başında İngiltere'yi açtık. Sırasıyla Hollanda, Almanya ve Fransa geldi. İtalya ve İspanya'da da faaliyet gösteren bir şirket satın aldık. Getir, çok yakında 7 ülkede hizmet veren bir şirket haline gelecek. Sene sonunda da inşallah ABD'de hizmet veren bir şirket olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.