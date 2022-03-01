Galaxy S22 serisi, Turkcell mağazalarında satışa sunulacak

Turkcell ve Samsung, Ortak İş Planı Anlaşması (JBP) kapsamında gelecek planlarını belirledi. İşbirliği kapsamında Samsung'un Turkcell müşterilerine sunduğu kampanyalar devam edecek. Ayrıca bu ay piyasaya çıkacak Galaxy S22 serisi de Turkcell mağazalarında satışa sunulacak.

Samsung ve Turkcell'den yapılan ortak açıklamaya göre, Mobil Dünya Kongresi'nde bir araya gelen iki şirket arasında geçen yıl başlayan ve 2022'de devam edecek Ortak İş Planı Anlaşması (JBP) kapsamında gelecek planları da ele alındı.

28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında GSMA tarafından İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde imzalanan iş birliği kapsamında, Samsung'un, Turkcell müşterilerine sunduğu kontratlı satış, peşin satış, ön ödeme ve "Eskisini Getir Yenisini Götür" kampanyaları gibi teklifleri devam ederken, bu ay piyasaya çıkacak olan Galaxy S22 serisinin de Turkcell mağazalarında satışa sunulacağı duyuruldu.

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal ile Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir, Ortak İş Planı Anlaşması (JBP) kapsamında önümüzdeki dönem için de gelecek planlarını ele aldı.

Verimlilik odağıyla uzun vadeli iş birliklerine değer veren bir kurum olarak, vizyonlarını paylaşan markalarla birlikte yol almanın önemli olduğuna inandıklarını belirten Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, şunları kaydetti: "Bu anlamda müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerde çeşitliliği, kapsayıcılığı da önemsiyor, müşterilerimize güvenilir markaların ürünlerini, güvenilir satış kanallarımız olan fiziksel mağazalarımızla, online pazar yerimiz Pasaj ile sunuyoruz. Turkcell olarak, abonelerimize özel rekabetçi ve avantajlı seçenekler sağlamak amacıyla dünyanın en önemli teknoloji markalarından biri olan Samsung ile imzaladığımız stratejik iş birliğimizden memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği, fiziksel mağazalarımıza sunacağı avantajın yanı sıra Türkiye'nin ilk elektronik pazar yeri platformu olan Turkcell Pasaj'ın gelişiminin sürmesine de önemli katkılar sağlayacak. Ayrıca, Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S22 serisini müşterilerimizle buluşturacak olmaktan da mutluyuz. Bu iş birliğiyle Türkiye'nin öncü bir teknoloji şirketi olarak dijitalleşen dünyadaki rolümüzü güçlendiriyoruz."

"S22 serisi özelinde, Turkcell ile yeni bir anlaşmaya daha imza attık"

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir de Samsung olarak, Turkcell ile devam eden iş birliği ve Joint Business Plan anlaşması kapsamında, 2021 yılında hem toplam telekom pazarının büyümesine önemli katkı sağladıklarını hem de Turkcell'in iş hacmini artırmasını sağlayacak ürün, servis ve çözümlerini müşterileri ile buluşturduklarını, aynı zamanda ürün portföyünü geliştirmek üzere TV gibi farklı ürünlerin de satışını başlattıklarını bildirdi.

Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirdikleri bu anlaşma kapsamında hem mağazalarda hem de Turkcell'in online platformlarında ürünlerinin görünürlüğü ve deneyimlenmesini artıracak perakende uygulamalarını hayata geçireceklerini belirten Azdemir, kısa süre önce lanse ettikleri Galaxy S22 ailesinin mart ayında satışa başlaması ile yoğun bir iletişim kampanyası içinde olduklarını aktardı.

Azdemir, "S22 serisi özelinde, Turkcell ile yeni bir anlaşmaya daha imza attık. Samsung olarak, S22 serisini Turkcell abonelerine özel rekabetçi ve avantajlı teklifler ile mağazalarda satışa sunmaya başlayacağız. Bu vesileyle Turkcell ile olan iş birliğimizin kapsamını büyütmekten memnuniyet duyuyor, iş birliğimizin daha da büyüyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.