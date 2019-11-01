Gama, İrlanda’daki şirketini sattı

01 Kasım 2019

Kerim ÜLKER

Geçtiğimiz yıl bankalara olan 1 milyar dolarlık borcu nedeniyle masaya oturan Gama Holding, son dönemde vitrine çıkardığı iştirakleri arasına İrlanda’yı da kattığını bu yılın Eylül ayında DÜNYA’da sizlere duyurmuştuk. Gama, Galway bölgesinde kurulu Tynagh Energy’deki yüzde 40’lık payını Prag merkezli EGH Group’a devretti.

Çek şirket Gama’nın yüzde 40’lık payının yanı sıra Tynagh Energy’de yüzde 40 ortak olan ABD’li GE Energy Financial’ın da payını satın aldı.

Böylece Çek şirket EPH, Tynagh Energy’de yüzde 80’lik bir paya ulaştı. Geri kalan yüzde 20’lik hisse ise İrlandalı işadamı Bran Keogh’un sahibi olduğu Mountside Partners’da kaldı.

Gama’nın hisselerini alan Çek şirketin CEO'su Jan Springl, “Tynagh'un satın alınması, Avrupa enerji üretimi sektöründeki varlığımızı genişletme stratejimizi tamamlıyor. Santral, İrlanda'daki elektrik piyasasında önemli, esnek, güvenilir, düşük maliyetli bir enerji kaynağıdır” dedi.

Yüzde 40’ını ABD’li dev şirkete devretti

2006 yılının mart ayında kurulan Tynagh Energy, Galway bölgesinde ilk enerji üretim istasyonunu olarak biliniyor. 400 MW’lık Kombine Çevrim Elektrik Santralinin olarak kurulan santralin yüzde 80’lik hisse o dönemde Gama Holding’e aitti. Kurulduğu dönemde İrlanda elektriğinin yüzde 8’ini karşılayan şirket ve santralde ortaklık yapısı 2006’nın mayıs ayında değişti. ABD merkezli dünya devi GE Energy Financial Services, Tynagh santralindeki yüzde 40’lık hisseyi Gama Holding A.Ş'nin bir iştiraki olan Gama Construction Ireland'dan satın almıştı.

Tekfen’e de Gate’te hisse satmıştı

Borçları nedeniyle 20’ye yakın banka ile masaya oturan holding, Gama Enerji'deki yüzde 51 hissesinin tamamının satışı için görüşmelere başlamış, ardından da Tekfen ile birlikte kurduğu Gate İnşaat’taki yüzde 50’lik payı ortağına satmıştı.