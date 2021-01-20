Gamak, OEM kanalının ciro içindeki payını 2 katına çıkaracak

OEM pazarına anatar teslimi çözümler sunan Gamak, sahip olduğu gelişmiş OEM ürün gamıyla üretim ve küresel tedarik zincirinde müşterilerinin bir adım daha önde olmasını sağlama hedefiyle hareket ediyor. Tüm üretiminde akıllı otomasyon sistemleri kullanan şirket, yurt içi ve dışı firmalara en iyi ürün ve hizmeti sağlamak adına yatırımlara devam ediyor.

60 yılı aşkın süredir dünyanın birçok yerinde geliştirdikleri çözümlerle sanayiye destek olduklarını söyleyen Gamak Satış Müdürü Ercan Şenyurt, “OEM pazarının sert rekabet koşullarında öne çıkacak birçok özel iş modeli geliştiriyoruz. Bunun için pazar araştırmaları yaparak, kilit sektörleri belirleyip onların ihtiyaçları doğrultusunda standart veya özel tasarım ürünler imal ediyoruz. Endüstriyel analizler yapıp sektörlerinin lokomotifi olan firmalarını belirliyoruz. Onlarla iletişime geçerek bu konudaki portföyümüzü her zaman güçlü tutuyoruz. Müşteri ziyaretlerimizde firmalara ihtiyaç duyulan ürünleri teklif ediyor, rekabete göre özel ticari koşulları sağlayarak müşteri sadakatini güçlü kılmayı hedefliyoruz.” dedi.

"Globalde marka bilinirliğimiz sürekli canlı tutmayı amaçlıyoruz"

OEM ortaklığı konusunda gelişmiş bir hizmet anlayışına sahip olduklarını vurgulayan Ercan Şenyurt; “İş ortaklarımızın doğru zamanda doğru fırsatı yakalayıp rakiplerine göre avantaj sağlamasında kilit bir rol üstleniyoruz. Yurtdışındaki bayiler ile ilişki kurarken, güçlü stok tutmalarına da özen gösteriyoruz. Konusuna ve bulunduğu pazara hakim, teknik ve finansman alt yapısı güçlü firmalar ile çalışmayı kendimize hedef alıyoruz. Makina imalatçısı müşterilerimize uygun ticari koşullar ile ürün verip, makinelerine Gamak motorlarını takmaları konusunda onları sürekli destekliyoruz. Bu sayede pazara geniş yayılımı sağlıyor ve globalde marka bilinirliğini sürekli canlı tutmayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

OEM pazarında çok iddialı olduklarını ve bu iddianın arkasında ise çok güçlü argümanların bulunduğunu söyleyen Ercan Şenyurt, şunları kaydetti: “OEM hayatın her alanı için geçerli olduğundan performans, verim ve standartlar açısından yüksek kalitede olmalı. Biz bu konuda çok dikkatli ve titiz bir süreç yönetiyoruz. Örneğin; tünel, AVM, kapalı otoparklar gibi yerlerde yangın esnasında zehirli dumanı dışarı atmak için havalandırma fanlarına gereksinim oluyor. Bunların tahrikinde duman tahliye motorları kullanılır. Gamak’da motorlarımızın üstün özelliği, sargı yalıtım sınıfının H olmasıdır. Petro-kimya sektöründe, rafinerilerde, ilaç ve boya fabrikalarında, çimento-alçı ve un-değirmen sektörlerinde yer alan patlayıcı gaz ve tozların bulunduğu ortamlarda kullanılabilen alev sızdırmaz özellik içeren motorlarımız fark yaratıyor. Kompresör sektöründe güçlü DE rulmanlı AC motorlarımız öne çıkıyor. Fan ve pompa sektörlerinde kullanılan motorlarımız yüksek korumaya sahiptir. Dişli kutusu sektörü gibi kalkış momentinin yüksek olduğu uygulamalarda ise silindirik rulmanlı motorlarımız seçilebilir. Motorlarımız ayrıca sargı yalıtım/ısınma sınıfında H/F koruma sınıfına dahildir.”

Hedef pazarlar; Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu

Gamak olarak pompa, kompresör ve redüktör endüstrisi başta olmak üzere dünyada söz sahibi olmuş birçok makine imalatçısı firma ile çalıştıklarını söyleyen Şenyurt, “Yurtdışında satışlarımızı arttırmak istediğimiz başlıca pazarlar Merkez Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgeleri. Bu geniş coğrafyada çeşitli sektörlerden orta ve büyük ölçekli dünya firmaları ile sistemli bir şekilde iletişimimizi sürdürüyoruz. Yurtdışı OEM firmalarıyla olan ticari hacmimizi genişletiyor ve bu sayede şirketin genel satış rakamları içerisindeki OEM satış rakamlarının büyüyeceğini öngörüyoruz. Bu perspektif ile 2021 yılında OEM kanalı ciro paymızı 2 katına çıkartmayı ve OEM ailemizle birlikte büyümeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.