Gamak, üç yıl içinde 50 milyon dolarlık yatırım planlıyor

Gamak, 2020 yılını sürdürülebilir büyüme ve kalite yönetimi ile yurtiçi ve yurtdışı pazar payında reel bir artışla kapatmaya hazırlanıyor. Gelecek iki yıl içinde ciro beklentisini iki katına çıkarmayı hedefleyen Gamak, üç yıl içinde hayata geçireceği 50 milyon dolarlık yatırımla üretim kapasitesini yüzde 50 artırmayı planlıyor.

Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan, bugün 1 milyon adetlik üretim kapasitesiyle dünya elektrik motoru sanayisinin önde gelen firmalarından biri olan Gamak'ın 2020 yılında dahi birçok projeye ve işbirliğine imza attığına dikkat çeken Gamak Satış Müdürü Ercan Şenyurt, aynı ivmeyi katlayarak 2021 yılında da devam ettirmek istediklerini ve pazardaki konumlarını korumak istediklerini söyledi.

40'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

Bu yılın olağanüstü koşullarla geride kaldığını belirten Ercan Şenyurt, “Pandemiye rağmen 2020 yılı bizim için oldukça hareketli geçti. Bu başarının temelinde güçlü finansal yapımız, entegre üretim anlayışımız ve sektöre öncülük eden tecrübemiz yer alıyor. 1961 yılından beri Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde sanayi süreçlerinde varlığımızı sürdürüyor, bini aşan çalışanımız ve 0,06 kW’dan - 3000 kW güce kadar üretilen elektrik motorlarımızla sanayi alanındaki neredeyse tüm motor ihtiyacını karşılıyoruz. Almanya, İtalya, İspanya başta olmak üzere 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yüzde 100 yerli bir firma olarak ihracat, çok önem verdiğimiz ve yatırımlarımıza devam ettiğimiz bir konu. Konsolide cironun içerisindeki ihracat payımız yaklaşık yüzde 15. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak istihdam ve yatırımlarımızla ihracat cirosunun iki yıl içinde 4 katına çıkmasını hedefliyoruz.” dedi.

Bu yıl birçok işbirliğine de devam ettiklerini kaydeden Ercan Şenyurt, küresel markalardan GE (General Electric) ve Vestas ile rüzgâr türbin jeneratörlerinin üretimi konusunda çözüm ortaklığı yaptıklarını söyledi.

Enerji verimliliğini artırmaya yönelik yatırımları sürecek

Sanayideki enerji tüketiminde verimliliği merkeze alan sistemlerin önemine dikkat çeken Şenyurt, “Endüstri ve alt yapıda kullanılan elektriğin yüzde yetmişi elektrik motorları tarafından tüketiliyor. Hatta bazı sektörlerde bu oran yüzde seksenlere kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla elektrik motorlarında verimi arttırıcı yatırımların yapılması hem enerji tüketiminde tasarruf hem de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Biz bu noktada gerekli alt yapı çalışmalarımızı zaten güçlendirmiştik. Uzun süredir akıllı otomasyon sistemleri kullanarak, üretim verimliliğini de sağlayacak adımlar atıyoruz. Pazar ihtiyaçlarını karşılamak ve modernizasyon için geçtiğimiz üç yılda 70 milyon dolar yatırım gerçekleştiren şirketimiz, yatırımlarının büyük kısmını robotik üretim modellerine yönlendirdi. Gelecek üç yıl içinde yapılması planlanan 50 milyon dolar yatırımla da motor ve jeneratör üretim kapasitesinin yüzde 50 arttırılmasını hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.