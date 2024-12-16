Gamateks, 2025 yılına 2 yeni yatırımla girecek

Özlem SARSIN

1984 yılında Osman Aydın­lı tarafından Denizli'de üre­tim faaliyetlerine başlayan, bugün 200 bin metrekare kapa­lı alan üzerinde kumaştan kon­feksiyona dünyanın farklı lokas­yonlarında tam entegre üretim yapan Gamateks, sektördeki 40 yıllık deneyimi ile üretiminin %90’ını ihraç ediyor. Gamateks Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Ay­dınlı, 2025'te önemli yatırımla­ra imza atacaklarını söyledi.

Ay­dınlı, “Sektörde elde ettiği başa­rıyı rekabette sağladığı avantaj ile harmanlayan firmamız; müş­teri odaklı yaklaşım, çevreye du­yarlı üretim anlayışı ile medikal ve sportif ürünler dâhil olmak üzere teknik tekstil ürünlerinde­ki stratejik yatırımlarına devam etmektedir. Küresel teknik teks­til pazarının önümüzdeki yıllar­da da büyüme ivmesini sürdüre­ceğini öngörüyoruz. Denizli Çar­dak Organize Sanayi Bölgesi’nde 22 bin metrekare kapalı alanda yaklaşık 15 milyon dolar yatırım değerine sahip yeni tesisimizde koruyucu, tıbbi ve sportif ürün­leri de içeren teknik tekstil üre­timi yapmayı planlıyoruz.

Üreti­mimizin çevreye olan etkilerini ve karbon ayak izini azaltma he­defiyle çevresel sürdürülebilir­lik prensipleri doğrultusunda te­sislerimizin çatısına GES kuru­lumu gerçekleştireceğiz. Çardak OSB’de bulunan yeni fabrika­mız dahil olmak üzere toplamda 5 MW kurulu güce sahip güneş enerji santrallerinden elektrik üretmeyi hedefliyoruz. Güneş enerji santrallerimizde kullan­dığımız elektriği üretmenin ya­nı sıra yaklaşık 5 bin ton karbon­dioksitin atmosfere salınımının engellenmesine ve 200 bin adet ağacın kurtarılmasına katkı sağ­layacağız” dedi.

Mısır’da üretim ve istihdamı yatırımla ikiye katlayacak

Türk yatırımcıların tekstil ve konfeksiyon pazarının üçte biri­ne hakim olduğuna vurgu yapan Aydınlı, Mısır’ın son dönemde özellikle hazır giyim sektöründe stratejik üretim merkezi konuma geldiğini kaydetti. Aydınlı, bu ne­denle Mısır’daki üretim tesisini büyütmek amacıyla 4 milyon do­larlık yeni yatırım kararı aldıkla­rı haberini paylaşarak, “Mevcut tesisimize ilave yapacağımız bu yatırım ile yeni tesisimizin 2025 yılı sonunda devreye almayı is­tiyoruz. Bu yatırımla birlikte ka­pasitemizin üretim ve istihdam yönünden 2 kat artış sağlamasını hedeflemekteyiz” dedi.

Aydınlı, sektördeki oyuncula­rın öncü ve kilit role bürünebil­mesi için sürdürülebilirlik çalış­maları ve çevresel faaliyetlerin yanında sosyal sorumluluk, eko­nomik kararlılık, dijitalleşme ve kurumsal yaklaşım gibi konu­ların tümünde yetkin olabilme­si gerektiğini söyledi.

Özellikle son yıllarda dijitalleşme trendi­nin, tüketici alışkanlıklarının ve iş modellerinin de uğradığı dönü­şüm ile ön plana çıktığını ifade ederek, “Kuruluşundan bu yana global gelişmeleri yakından takip eden sektörün küresel oyuncula­rından olan firmamız, dijital dö­nüşüm süreci içerisinde göster­diği faaliyetler ile teknolojiden katalizör gibi faydalanmış ve or­ganizasyon kültürünü bu yönde değiştirmeye yönelmiştir. Dün­yada görülen dijitalleşme tren­dine firmamız hızlı uyum sağla­yarak makine parkuru ve altyapı yatırımlarını bu noktada yoğun­laştırıyor.

Özellikle pandemi sü­reci ile birlikte dijital dönüşüm konusuna daha da ağırlık ver­di, süreç içerisinde sahip olduğu alt yapı ile e-ticaret alanına gi­riş yaptı. Gamateks, e-ticaret ve e-ihracat alanında da büyümeyi hedefleyerek, operasyonel süreç­lerini ve organizasyonunu da bu doğrultuda kurguluyor. E-ticaret alanına bakıldığında en hızlı bü­yüme trendi gösteren ürün kate­gorileri arasında hazır giyim ve ev tekstili ilk sıralarda yer alıyor” diye konuştu.

“Sektörümüzde öncü olma rolünü sürdüreceğiz”

Gamateks’in, bugün ürünleri ile müşterilerine güven veren ve sürdürülebilir rekabet şartlarını sağlayan bir marka olduğunu ifade eden Aydınlı, “Sektörün kilit oyuncuları arasında yer alan firmamız, en son teknolojik gelişmelerle donatılmış fabrikalarımız ve özel becerilere sahip deneyimli kadromuz ile sürekli büyüyen, kendini geliştiren, daha kaliteli ürün ve işlemler için teknik yatırımlarını sürdüren yönetim anlayışına sahip olmayı ilke edindi.

Gamateks, hem kendi hem de müşteri değerlerini koruma ve geliştirme parolası ile bundan sonraki süreçte de müşteri odaklı yatırımlarına, birçok alandaki yenilik faaliyetlerine kararlılık ile devam edecek ve sektöründe öncü olma rolünü sürdürecek. Küresel gelişmelere dâhil olarak alınan stratejik kararlar ile 40 yıldır sürdürebilir bir büyüme elde eden firmamız, şu anda farklı ülkelerde, farklı lokasyonlarda üretim ve ihracat faaliyetlerine devam ediyor. Üretmek ve istihdam oluşturmak öncelikleri arasında bulunuyor” ifadelerini kullandı.