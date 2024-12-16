Gamateks, 2025 yılına 2 yeni yatırımla girecek
Sektördeki 40 yıllık deneyimi ile üretiminin yüzde 90’ını ihraç eden Gamateks Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Aydınlı, 2025 yılında Denizli ve Mısır’da toplamda 19 milyon dolarlık yatırım planladıklarını söyledi. Aydınlı, e-ticaret ve e-ihracatın da büyüme alanları arasında yer alacağını belirtti.
Özlem SARSIN
1984 yılında Osman Aydınlı tarafından Denizli'de üretim faaliyetlerine başlayan, bugün 200 bin metrekare kapalı alan üzerinde kumaştan konfeksiyona dünyanın farklı lokasyonlarında tam entegre üretim yapan Gamateks, sektördeki 40 yıllık deneyimi ile üretiminin %90’ını ihraç ediyor. Gamateks Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Aydınlı, 2025'te önemli yatırımlara imza atacaklarını söyledi.
Aydınlı, “Sektörde elde ettiği başarıyı rekabette sağladığı avantaj ile harmanlayan firmamız; müşteri odaklı yaklaşım, çevreye duyarlı üretim anlayışı ile medikal ve sportif ürünler dâhil olmak üzere teknik tekstil ürünlerindeki stratejik yatırımlarına devam etmektedir. Küresel teknik tekstil pazarının önümüzdeki yıllarda da büyüme ivmesini sürdüreceğini öngörüyoruz. Denizli Çardak Organize Sanayi Bölgesi’nde 22 bin metrekare kapalı alanda yaklaşık 15 milyon dolar yatırım değerine sahip yeni tesisimizde koruyucu, tıbbi ve sportif ürünleri de içeren teknik tekstil üretimi yapmayı planlıyoruz.
Üretimimizin çevreye olan etkilerini ve karbon ayak izini azaltma hedefiyle çevresel sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda tesislerimizin çatısına GES kurulumu gerçekleştireceğiz. Çardak OSB’de bulunan yeni fabrikamız dahil olmak üzere toplamda 5 MW kurulu güce sahip güneş enerji santrallerinden elektrik üretmeyi hedefliyoruz. Güneş enerji santrallerimizde kullandığımız elektriği üretmenin yanı sıra yaklaşık 5 bin ton karbondioksitin atmosfere salınımının engellenmesine ve 200 bin adet ağacın kurtarılmasına katkı sağlayacağız” dedi.
Mısır’da üretim ve istihdamı yatırımla ikiye katlayacak
Türk yatırımcıların tekstil ve konfeksiyon pazarının üçte birine hakim olduğuna vurgu yapan Aydınlı, Mısır’ın son dönemde özellikle hazır giyim sektöründe stratejik üretim merkezi konuma geldiğini kaydetti. Aydınlı, bu nedenle Mısır’daki üretim tesisini büyütmek amacıyla 4 milyon dolarlık yeni yatırım kararı aldıkları haberini paylaşarak, “Mevcut tesisimize ilave yapacağımız bu yatırım ile yeni tesisimizin 2025 yılı sonunda devreye almayı istiyoruz. Bu yatırımla birlikte kapasitemizin üretim ve istihdam yönünden 2 kat artış sağlamasını hedeflemekteyiz” dedi.
Aydınlı, sektördeki oyuncuların öncü ve kilit role bürünebilmesi için sürdürülebilirlik çalışmaları ve çevresel faaliyetlerin yanında sosyal sorumluluk, ekonomik kararlılık, dijitalleşme ve kurumsal yaklaşım gibi konuların tümünde yetkin olabilmesi gerektiğini söyledi.
Özellikle son yıllarda dijitalleşme trendinin, tüketici alışkanlıklarının ve iş modellerinin de uğradığı dönüşüm ile ön plana çıktığını ifade ederek, “Kuruluşundan bu yana global gelişmeleri yakından takip eden sektörün küresel oyuncularından olan firmamız, dijital dönüşüm süreci içerisinde gösterdiği faaliyetler ile teknolojiden katalizör gibi faydalanmış ve organizasyon kültürünü bu yönde değiştirmeye yönelmiştir. Dünyada görülen dijitalleşme trendine firmamız hızlı uyum sağlayarak makine parkuru ve altyapı yatırımlarını bu noktada yoğunlaştırıyor.
Özellikle pandemi süreci ile birlikte dijital dönüşüm konusuna daha da ağırlık verdi, süreç içerisinde sahip olduğu alt yapı ile e-ticaret alanına giriş yaptı. Gamateks, e-ticaret ve e-ihracat alanında da büyümeyi hedefleyerek, operasyonel süreçlerini ve organizasyonunu da bu doğrultuda kurguluyor. E-ticaret alanına bakıldığında en hızlı büyüme trendi gösteren ürün kategorileri arasında hazır giyim ve ev tekstili ilk sıralarda yer alıyor” diye konuştu.
“Sektörümüzde öncü olma rolünü sürdüreceğiz”
Gamateks’in, bugün ürünleri ile müşterilerine güven veren ve sürdürülebilir rekabet şartlarını sağlayan bir marka olduğunu ifade eden Aydınlı, “Sektörün kilit oyuncuları arasında yer alan firmamız, en son teknolojik gelişmelerle donatılmış fabrikalarımız ve özel becerilere sahip deneyimli kadromuz ile sürekli büyüyen, kendini geliştiren, daha kaliteli ürün ve işlemler için teknik yatırımlarını sürdüren yönetim anlayışına sahip olmayı ilke edindi.
Gamateks, hem kendi hem de müşteri değerlerini koruma ve geliştirme parolası ile bundan sonraki süreçte de müşteri odaklı yatırımlarına, birçok alandaki yenilik faaliyetlerine kararlılık ile devam edecek ve sektöründe öncü olma rolünü sürdürecek. Küresel gelişmelere dâhil olarak alınan stratejik kararlar ile 40 yıldır sürdürebilir bir büyüme elde eden firmamız, şu anda farklı ülkelerde, farklı lokasyonlarda üretim ve ihracat faaliyetlerine devam ediyor. Üretmek ve istihdam oluşturmak öncelikleri arasında bulunuyor” ifadelerini kullandı.