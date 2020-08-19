Gamateks, güneş enerjisi santralini tamamladı

19 Ağustos 2020

Projenin yüklenicisi İzmir merkezli deneyimli güneş enerjisi firması OzEnergy olurken, Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi oyuncusu Enerparc AG de proje partneri olarak yer aldı. Toplam 10 MWp ‘lik bir portföye ulaşacak proje serisinin ilki olan çatı üzeri güneş enerji santrali, Denizli’de tamamlandı.

Gamateks, yaklaşık 420 evin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapacak Honaz çatı üzeri GES projesi ile yılda 1.008 ton CO2 salımını engellemeyi hedefliyor. Nitelikli tekstil ürünlerinin ihracatında öncü konumda olan Gamateks, üretimde ihtiyaç duyduğu enerjiyi bundan sonra güneşten sağlıyor olacak.

İlk güneş enerji yatırımlarında, Avrupa’nın en büyük enerji oyuncusu Enerparc AG ve Türkiye’nin deneyimli firmalarından OzEnergy ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gamateks Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Aydınlı, sahip oldukları kaliteli ve verimli güneş enerji santrali için mutlu olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye pazarına ilk adım attıkları projenin de bir endüstriyel çatı projesi olduğunun altını çizen Enerparc AG yöneticisi Ertuğ Babataş, OzEnergy ile hem Türkiye’de hem de Avrupa’da birçok başarılı projeye imza atacaklarının altını çizdi.

Enerparc AG gibi bir enerji devinin bölgedeki tek partneri olmaktan gurur duyduklarını belirten OzEnergy A.Ş. yöneticisi Özgür Sarpdağ, Türkiye’deki gerek çatı gerekse de arazi projelerine hızla devam ettiklerini dile getirdi. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen ve Avrupa’ya da yayılmış olan lider tekstil firması Gamateks’in, kendilerini tercih ettiği için teşekkürlerini dile getirdi.