GameStop ikinci çeyrekte gelirlerini yüzde 22 artırdı
Oyun perakende zinciri GameStop, ikinci çeyrekte gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artırarak 972,2 milyon dolara çıkardı. Koleksiyon ürünleri işindeki yüzde 63’lük büyüme dikkat çekerken, güçlü sonuçlar şirket hisselerinin borsa kapanışı sonrası yüzde 3 yükselmesini sağladı.
Oyun perakende zinciri GameStop, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 artarak 798,3 milyon dolardan 972,2 milyon dolara yükseldi. Bu performans, GameStop’un uzun süredir sürdürdüğü işini yeniden canlandırma çabalarının meyvelerini verdiğini gösterdi.
Borsa kapanışının ardından açıklanan güçlü rakamlar, şirket hisselerinde yüzde 3’lük bir yükseliş getirdi.
Koleksiyon ürünleri büyümenin lokomotifi oldu
Bir dönem fiziksel oyun perakendeciliğinde baskın güç olan GameStop, dijital satın almaların yaygınlaşması ve Amazon gibi e-ticaret devlerinin yükselişiyle pazar payı kaybetmişti. Ancak koleksiyon ürünleri iş kolu, şirketin toparlanma sürecinde önemli bir rol oynadı.
Popüler kültür odaklı stratejilerin etkisiyle koleksiyon ürünlerinden elde edilen gelir, ikinci çeyrekte yüzde 63 artış kaydetti. Bu segmentteki büyüme, GameStop’un farklı bir tüketici kitlesine ulaşmasını sağladı.
Şirket, önümüzdeki dönemde koleksiyon ürünleri satışlarını artırmaya ve dijital pazarlama stratejilerini güçlendirmeye odaklanarak pazar konumunu yeniden sağlamlaştırmayı hedefliyor.