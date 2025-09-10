GameStop ikinci çeyrekte gelirlerini yüzde 22 artırdı

Oyun perakende zinciri GameStop, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 artarak 798,3 milyon dolardan 972,2 milyon dolara yükseldi. Bu performans, GameStop’un uzun süredir sürdürdüğü işini yeniden canlandırma çabalarının meyvelerini verdiğini gösterdi.

Borsa kapanışının ardından açıklanan güçlü rakamlar, şirket hisselerinde yüzde 3’lük bir yükseliş getirdi.

Koleksiyon ürünleri büyümenin lokomotifi oldu

Bir dönem fiziksel oyun perakendeciliğinde baskın güç olan GameStop, dijital satın almaların yaygınlaşması ve Amazon gibi e-ticaret devlerinin yükselişiyle pazar payı kaybetmişti. Ancak koleksiyon ürünleri iş kolu, şirketin toparlanma sürecinde önemli bir rol oynadı.

Popüler kültür odaklı stratejilerin etkisiyle koleksiyon ürünlerinden elde edilen gelir, ikinci çeyrekte yüzde 63 artış kaydetti. Bu segmentteki büyüme, GameStop’un farklı bir tüketici kitlesine ulaşmasını sağladı.

Şirket, önümüzdeki dönemde koleksiyon ürünleri satışlarını artırmaya ve dijital pazarlama stratejilerini güçlendirmeye odaklanarak pazar konumunu yeniden sağlamlaştırmayı hedefliyor.